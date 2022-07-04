Шеф-редактор "Дизель Шоу" назвал актрису Мишину "политической проституткой"

Дизель Шоу "лихорадит" от скандалов в последнее время/ https://www.facebook.com/Dronova.Ira

Шеф-редатор юмористического проекта "Дизель Шоу" Алексей Бланар публично оскорбил украинскую актрису Ксению Мишину.

На своей странице в Facebook, редактор назвал актрису, которая накануне вступилась за одного из работников, которому не выплатили зарплату, "политической проституткой".

"Наезды на Студию были, есть и будут. У тех, кто что-то делает и делает это хорошо, всегда были завидующие и мешающие люди. Но пошли они все вслед за российским военным кораблем! Всегда знал, что мишина – (нецензурное слово), но в качестве политической хвойды вижу ее впервые. Растет", - написал редактор.

/ Facebook

"Ответка" Мишиной от Бланара прилетела из-за ее сториз в Instagram. Актриса встала на защиту режиссера Николая Федосенкова, который жаловался на невыплату гонорара.

Сама Мишина отреагировала на публикацию достаточно спокойно и без нецензурной лексики.

Напомним, ранее украинская певица Злата Огневич во время полномасштабной войны в Украине показала себя настоящим бойцом культурного украинского фронта - артистка дает благотворительные концерты за рубежом, чтобы собрать средства на помощь стране и соотечественникам, ведет полноценную информационную борьбу с рашистской политикой в социальных сетях, а также ездит с концертами на передовую для воинов ЗСУ.