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Автомобиль Златы Огневич обстреляли оккупанты

4 июля 2022, 20:58

Машина, на которой певица ездит во время концертов, попала под вражеский огонь.

Огневич показала расстрелянный оккупантами автомобиль / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич во время полномасштабной войны в Украине показала себя настоящим бойцом культурного украинского фронта - артистка дает благотворительные концерты за рубежом, чтобы собрать средства на помощь стране и соотечественникам, ведет полноценную информационную борьбу с рашистской политикой в социальных сетях, а также ездит с концертами на передовую для воинов ЗСУ.

На своей странице в Instagram Огневич показала, как выглядит автомобиль, в котором ей приходится ездить во время фронтовых концертов. Вернее, она показала его часть - лобовое стекло, покрытое трещинами и следами от пуль.

Похоже, что эта и остальные машины попали под вражеский обстрел. Самая целая из них досталась Огневич в качестве личного транспорта.

Такое напоминание поклонникам о том, что война в Украине еще продолжается, тронуло поклонников певицы до глубины души. Еще больше зацепил комментарий Огневич, в котором она сравнивает сердца украинцев с хрупким стеклом, которое держится только чудом.

"Окно единственного авто, которое уцелело после обстрелов (где именно - не могу сказать). Мы на нем ездим сейчас во время концертов. У каждого из нас такое окно в сердце", - пишет артистка.

Огневич показала расстрелянный оккупантами автомобиль / instagram.com/zlata.ognevich

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Напомним, украинская певица Злата Огневич ранее заявила, что ее уже три года преследует неадекватный мужчина, который угрожает ей и ее семье. Она даже обращалась за помощью к правоохранителям, однако это не очень помогло – мужчину задержали, но потом отпустили по решению суда.

Но совсем недавно у нее объявился еще один преследователь, который подкараулил знаменитость у подъезда ее собственного дома.

Другие новости:

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