Певец решил воспользоваться возросшей популярностью группы из-за смерти ее популярного участника.
Российский певец и поклонник войны в Украине Григорий Лепс является также владельцем продюсерского центра. Путинист курирует некоторых звезд российской эстрады.
На недавней пресс-конференции Лепс изъявил желание нагреть руки на наследии умершего солиста Ласкового Мая Юрия Шатунова. Об этом сообщают росСМИ с отсылкой на ТАСС.
Рашистский певец хочет выкупить песни некогда популярной группы, чтобы потом повыгодней перепродать их молодым исполнителям. Самому исполнять их в его планы не входит.
"Я бы приобрел эти песни для того, чтобы они были в моей копилке. Может быть, найдется какой-нибудь молодой исполнитель, который по-своему их трактует, и песня сможет обрести новую жизнь", - заявил Лепс.
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Смерть Юрия Шатунова
О смерти певца стало известно утром, 23 июня. Концертный директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил, что причиной внезапной кончины артиста стал обширный инфаркт, который спровоцировала оторвавшаяся бляшка в сердце.
Позже выяснилось, что Шатунов употреблял спиртное за несколько часов до трагедии. Кудряшов рассказал, что они ужинали вместе - ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо.
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