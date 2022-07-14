Григорий Лепс выкупит песни Юрия Шатунова / instagram.com/gvleps, instagram.com/yuriy_shatunov

Российский певец и поклонник войны в Украине Григорий Лепс является также владельцем продюсерского центра. Путинист курирует некоторых звезд российской эстрады.

На недавней пресс-конференции Лепс изъявил желание нагреть руки на наследии умершего солиста Ласкового Мая Юрия Шатунова. Об этом сообщают росСМИ с отсылкой на ТАСС.

Рашистский певец хочет выкупить песни некогда популярной группы, чтобы потом повыгодней перепродать их молодым исполнителям. Самому исполнять их в его планы не входит.

"Я бы приобрел эти песни для того, чтобы они были в моей копилке. Может быть, найдется какой-нибудь молодой исполнитель, который по-своему их трактует, и песня сможет обрести новую жизнь", - заявил Лепс.

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Смерть Юрия Шатунова

О смерти певца стало известно утром, 23 июня. Концертный директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил, что причиной внезапной кончины артиста стал обширный инфаркт, который спровоцировала оторвавшаяся бляшка в сердце.

Позже выяснилось, что Шатунов употреблял спиртное за несколько часов до трагедии. Кудряшов рассказал, что они ужинали вместе - ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо.

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