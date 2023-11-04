Сгорел за неделю: стало известно о последних днях Сергея Сивохо

Сергей Сивохо просто приехал на консультацию в Германию.

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Сивохо сгорел за одну неделю/ коллаж Главред, фото УНИАН и wiktionary.org

Марина Миргородская, экс-директор ТРК "Украина", рассказала о болезни умершего недавно артиста и продюсера Сергея Сивохо.

По ее словам, они с артистом встретились на похоронах общего знакомого и уже тогда Сивохо был с палочкой. Об этом сообщает Обозреватель.

"Я видела, что очень похудел. Но был положительно настроен и верил в то, что преодолеет все это. Ну никто бы не подумал, что в 54 года при уровне современной медицины", - удивляется она.

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Миргородская также добавляет, что жена Татьяна рассказывала ей, что он приехал в Германию просто на консультацию. "И сгорел в больнице за неделю", - добавляет она.

Напомним, ранее в столичном Октябрьском дворце в Киеве прощались с шоуменом и комиком Сергеем Сивохо, который умер во вторник, 17 октября, в 5.40 утра.

Сивохо скончался на 55-м году жизни в ночь на 17 октября в Германии - в одной из местных клиник. Последние годы он отошел от активной публичной деятельности - по причине серьезных проблем со здоровьем (хроническая болезнь легких).

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