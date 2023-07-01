"Сейчас клон всех уток": Лорак получила на орехи за старое фото в вышиванке

Певица-молчунья Ани Лорак решила поделиться в сети старым фото. И немедленно была за это раскритикована фанатами.

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Ани Лорак в очередной раз получила в Сети / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Скандально известная поп-певица украинского происхождения Ани Лорак, уже много лет живущая в стране-агрессоре РФ и ни слова не говорящая о войне, которую русский диктатор Владимир Путин развязал против Украины, решила поностальгировать в Instagram о юности.

Лорак опубликовала свое нынешнее фото ‒ где она сидит на каменной лестнице. И, рядом с ним, кадр 25-летней давности, где ее засняли в блузе-вышиванке и с губами, которые были накрашены ярко-красной помадой. Многие отметили, что вокалистка не достойна носить украинскую национальную одежду. Второй кадр вызвал бурное обсуждение и негодование фанатов в комментариях.

"Тогда лучше была ‒ сейчас клон всех уток", "Когда-то я восхищалась вами, Каролина. Для меня вы были самой талантливой, красивой певицей. А сейчас вы потеряли свою личность, свою изюминку, свою энергию", "А могла бы остаться человеком", ‒ написали они.

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Скриншоты Лорак

Напомним, ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.

В отличие от певицы, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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