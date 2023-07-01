УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Сейчас клон всех уток": Лорак получила на орехи за старое фото в вышиванке

Дмитрий Видоменко
1 июля 2023, 12:06 обновлено 1 июля, 12:06
29
Певица-молчунья Ани Лорак решила поделиться в сети старым фото. И немедленно была за это раскритикована фанатами.
Ани Лорак
Ани Лорак в очередной раз получила в Сети / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Скандально известная поп-певица украинского происхождения Ани Лорак, уже много лет живущая в стране-агрессоре РФ и ни слова не говорящая о войне, которую русский диктатор Владимир Путин развязал против Украины, решила поностальгировать в Instagram о юности.

Лорак опубликовала свое нынешнее фото ‒ где она сидит на каменной лестнице. И, рядом с ним, кадр 25-летней давности, где ее засняли в блузе-вышиванке и с губами, которые были накрашены ярко-красной помадой. Многие отметили, что вокалистка не достойна носить украинскую национальную одежду. Второй кадр вызвал бурное обсуждение и негодование фанатов в комментариях.

Лорак
Лорак

"Тогда лучше была ‒ сейчас клон всех уток", "Когда-то я восхищалась вами, Каролина. Для меня вы были самой талантливой, красивой певицей. А сейчас вы потеряли свою личность, свою изюминку, свою энергию", "А могла бы остаться человеком", ‒ написали они.

видео дня

Скриншоты Лорак
Скриншоты Лорак
Скриншоты Лорак
Скриншоты Лорак

Напомним, ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.

В отличие от певицы, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

Другие новости про Ани Лорак:

Ани Лорак новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Зеленский – о контрнаступлении ВСУ: Украине нужно время и больше оружия

Зеленский – о контрнаступлении ВСУ: Украине нужно время и больше оружия

11:42 Политика
Что нужно купить при ядерном взрыве и как подготовиться к возможной угрозе

Что нужно купить при ядерном взрыве и как подготовиться к возможной угрозе

11:06 Новости
Премьер Испании прибыл в Киев с официальным визитом

Премьер Испании прибыл в Киев с официальным визитом

10:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:13

Гороскоп на завтра 2 июля 2023: Львам – разногласие, Девам - облегчение

12:06

"Сейчас клон всех уток": Лорак получила на орехи за старое фото в вышиванке

12:05

Зеленский оценил риск атаки "вагнеровцев" на Украину со стороны Беларуси

11:42

Зеленский – о контрнаступлении ВСУ: Украине нужно время и больше оружия

11:06

Что нужно купить при ядерном взрыве и как подготовиться к возможной угрозе

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:43

Винник пояснил, будет ли переводить свои хиты на украинский язык

10:38

Премьер Испании прибыл в Киев с официальным визитомВидео

10:32

Зеленский - о потерях Украины в войне: "До конца войны мы не узнаем"

10:22

Еще один российский певец стал иноагентом

Реклама
09:50

Военный эксперт пояснил, какие страны Запада могут воевать с Россией

09:44

"Путин - неуправляемый": Зеленский заявил о риске подрыва оккупантами ЗАЭС

09:22

Окружение Путина устроило ГКЧП-2 и теперь будет делить власть - Михаил ПритулаЭксклюзив

09:03

Украинцам с 1 июля повысили пенсии: кому и как сильно

09:01

РФ может устроить аварию на ЗАЭС: в ISW описали три возможных сценария

08:56

Потерял слух: Популярный украинский певец оказался в больнице

08:20

Россияне запускают сценарий управляемой аварии на ЗАЭСмнение

08:20

"Вагнер" здесь больше не работаетмнение

08:08

Глава ЦРУ тайно приезжал в Украину: ему рассказали о плане по завершению войны до конца года - WP

07:35

Глава ЦРУ звонил в Нарышкину, чтобы успокоить Кремль после мятежа Пригожина - WSJ

07:00

День рождения принцессы Дианы: 10 малоизвестных фактов про жизнь леди Ди

Реклама
06:43

Хорошим русским пора идти на Москвумнение

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 1 июля

02:29

Гороскоп на июль 2023 для всех: ссоры, обиды и водные катастрофыВидео

02:00

Коваленко рассказал, как НАТО может решить проблему неадекватного руководства РФ

01:30

Как сварить варенье из малины с сахаром: секретная добавка творит настоящие чудеса

30 июня, пятница
23:54

Подрыв Запорожской АЭС будет считаться применением ядерного оружия - Данилов

23:31

Что приносит трехцветная кошка: ждать счастья или неудачи

23:26

Родственникам сказали готовиться к худшему: как себя чувствует Мадонна

22:54

"Он нас поддерживает": премьер Грузии назвал скандального Орбана "настоящим другом"

22:31

Украинское контрнаступление достигло прогресса - Кирби

22:09

Не денежная единица: что означает слово "гривнА" в украинском языке: Авраменко ответил

21:44

"Вчера должны были быть похороны": россияне отправили тела убитых подростков "на экспертизу"

21:06

США не могут точно найти, где находится Пригожин и "вагнеровцы"

21:04

За 2 недели кучу "самоликвидированных": оккупанты убивают друг друга на поле боя

20:43

"Брат моей дочери на самом деле ее отец": женщина скрывает от дочери страшную правду

19:55

"Это та, о которой я пою": Винник открыто назвал имя своей жены

19:43

В Донецке свирепая женщина нокаутировала девушку из-за украденого шашлыка

19:30

"Я оттуда не вернусь!": на фронте погиб 24-летний воин, который предсказал свою смерть

19:20

Пригожин оказал Путину услугумнение

19:04

В Кишиневе россиянин открыл стрельбу в аэропорту: есть погибшие

Реклама
18:23

"Не дадим больше денег Украине": пропутинский Орбан выдал скандальное заявление

18:17

Оккупанты собрали "мощную группировку": Череватый - о тяжелых боях под Бахмутом

18:14

Россияне жестоко обстреляли школу в Донецкой области: есть жертвы и раненые

18:12

Мужчина регулярно сжигает молотый кофе и показывает, как ему это помогаетВидео

18:11

Польша ставит вопрос ребром: требует ядерного оружия

17:41

Дочь Киркорова удивила злым и завистливым лицом на дне рождении брата

17:40

Суд передал Жеваго чужую компанию на основе распечаток электронной почты - СМИ

17:06

Как готовить свежую брокколи на сковороде: секрет вкусного овоща

16:56

Остапа Ступку будут судить из-за пьяного ДТП, которое он совершил в центре Киеве

16:50

Оказался в госпитале: на Киевщине избили военного, потому что он раздавал повестки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять