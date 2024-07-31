Сериалу "Великолепный век" 10 лет: как сейчас выглядят главные герои драмы

"Сулейман" стал копией своего персонажа, а "Михримах-султан" похожа на голливудскую диву.

https://stars.glavred.info/serialu-velikolepnyy-vek-10-let-kak-seychas-vyglyadyat-glavnye-geroi-10584806.html Ссылка скопирована

Как сейчас выглядят актеры из Великолепного века / коллаж: Главред, фото: imdb.com

"Великолепный век" впервые вышел на экраны в 2011 году, и молниеносно завоевал сотни тысяч поклонников по всему миру. Красивые костюмы, жестокие интриги, пылкая любовь - никто не мог остаться равнодушным.

Еще бы! На момент выхода сериал самым дорогим проектом за всю историю турецкого телевидения. "Великолепный век" снимали в исторических интерьерах дворца Топкапы и в декорациях, которые состояли из около 2100 кв. метров гранита, мрамора и железа.

С момента выхода последнего сезона сериала "Великолепный век" прошло 10 лет. Главред предлагает посмотреть, как сильно изменились за эти годы главные герои исторической костюмированной драмы.

видео дня

Халит Эргенч - Султан Сулейман I Великолепный

Халит Эргенч тогда и сейчас / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/halitergencresmi

Мерьем Узерли - Хюррем-султан, жена Сулеймана

Как сейчас выглядит Хюррем-султан Мерьем Узерли / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/meryemuzerlimeryem

Нур Феттахоглу - Махидевран-султан, наложница Сулеймана

Махидевран-султан из Великолепного века сейчас - как выглядит Нур Феттахоглу / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/eclipsnf

Пелин Карахан - Михримах-султан, дочь Сулеймана и Хюррем

Пелин Карахан сыграла Михримах-султан в Великолепном веке / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/pelinkarahan

Бурак Озчивит - Малкочоглу Бали-бей, хранитель султанских покоев

Как Бурак Озчивит выглядел в Великолепном веке / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/burakozcivit

Что такое Великолепный век? Великолепный век - историко-драматический сериал производства турецкой студии Tims Productions. В его основу положена жизнь турецкого султана Сулеймана Великолепного и его отношения с Хасеки Хюррем (Роксолана или Александра (Анастасия) Лисовская) на фоне развития Османской империи. Всего вышло 4 сезона (139 серий) с 2011 по 2014 годы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред