Сериалу "Великолепный век" 10 лет: как сейчас выглядят главные герои драмы

"Великолепный век" впервые вышел на экраны в 2011 году, и молниеносно завоевал сотни тысяч поклонников по всему миру. Красивые костюмы, жестокие интриги, пылкая любовь - никто не мог остаться равнодушным.
Еще бы! На момент выхода сериал самым дорогим проектом за всю историю турецкого телевидения. "Великолепный век" снимали в исторических интерьерах дворца Топкапы и в декорациях, которые состояли из около 2100 кв. метров гранита, мрамора и железа.
С момента выхода последнего сезона сериала "Великолепный век" прошло 10 лет. Главред предлагает посмотреть, как сильно изменились за эти годы главные герои исторической костюмированной драмы.
Халит Эргенч - Султан Сулейман I Великолепный
Мерьем Узерли - Хюррем-султан, жена Сулеймана
Нур Феттахоглу - Махидевран-султан, наложница Сулеймана
Пелин Карахан - Михримах-султан, дочь Сулеймана и Хюррем
Бурак Озчивит - Малкочоглу Бали-бей, хранитель султанских покоев
Что такое Великолепный век?
Великолепный век - историко-драматический сериал производства турецкой студии Tims Productions. В его основу положена жизнь турецкого султана Сулеймана Великолепного и его отношения с Хасеки Хюррем (Роксолана или Александра (Анастасия) Лисовская) на фоне развития Османской империи. Всего вышло 4 сезона (139 серий) с 2011 по 2014 годы.
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