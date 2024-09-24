Сергей Жадан сообщил о смерти родного человека - детали

Александра Ковалева была известной поэтессой.

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Умерла Александра Ковалева / коллаж: Главред, фото: facebook.com/serhiy.zhadan/, Национальный союз писателей Украины

Украинский популярный писатель, певец и военнослужащий ВСУ Сергей Жадан сообщил о смерти своей тети – харьковской поэтессы Александры Ковалевой, ей было 75 лет.

На своей странице в соцсетях Жадан опубликовал соответствующий пост, но не указал причину смерти.

"Сегодня ночью умерла Александра Ковалева – украинская поэтесса, переводчица, педагог, общественный деятель. Моя тетя", – написал Сергей. видео дня

Известно, что Ковалева в своем творчестве использовала разные псевдонимы: Олеся Шепитько, Алекс Шмидт и Сандра Флюстерлинг. Почти всю жизнь поэтесса прожила в Харькове и преподавала на факультете иностранной филологии Харьковского национального педагогического университета. Часто она писала для немецких периодических изданий, а ее поэзию переводили и публиковали на английском, белорусском, молдавском, немецком и русском языках.

Стоит отметить, что именно Ковалева натолкнула Сергея Жадана избрать писательский путь.

"Талантливого племянника я воспитывала с детства! Говорила ему: тебе надо писать... А то бы он, может, футболистом стал. Оживленным ребенком был, всем интересовался. Поэзию Сергея я, без сомнения, ставлю высоко. Она динамична, интересна своими неожиданностями, оксюморонами. Хотя могу и критиковать его – за одноплановость: слишком громкий у него социальный акцент. Так писал Брехт. Но Брехт так писал недолго. Сергей – не только автор социальных баллад, он тонкий лирик, он доказал это еще в своей ранней юности. Мне бы хотелось, чтобы этой своей лирической грани он не изменял. Что касается прозы – прозу я предпочитаю немного другую. Более насыщенную, с густым содержанием. В прозе Сергея мне несколько не хватает многомерности, стереоскопичности, глубины", – ранее рассказывала Александра.

Сергей Жадан / инфографика: Главред

Кто такая Александра Ковалева? Ковалева Александра – украинская поэтесса и переводчица. Псевдонимы: Олеся Шепитько, Алекс Шмидт, Сандра Флюстерлинг. Автор более 50 статей по литературе в периодике и литературно-художественных сборниках. Составитель и переводчик 10 поэтических антологий (в том числе харьковской и нюрнбергской поэзии).

Сергей Жадан - последние новости по теме

Отметим, недавно Сергей Жадан присоединился к рядам ВСУ. Кстати, ранее уже ходили слухи о службе музыканта, но на этот раз он лично подтвердил информацию. На своей странице в соцсетях Жадан опубликовал снимок в военной форме.

А также Сергей Жадан отреагировал на признание певицы Кристины Соловий о том, что у них был роман и что она его бросила.

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