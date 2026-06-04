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"Сердце успокоилось": Никитин раскрыл, почему до сих пор не развелся с Горбачевой

Кристина Трохимчук
4 июня 2026, 18:02
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Известный продюсер рассказал, на какой стадии находится расторжение его брака с Ольгой Горбачевой.
Ольга Горбачева, Юрий Никитин
Ольга Горбачева и Юрий Никитин - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Никитин

Вы узнаете:

  • Юрий Никитин прокомментировал развод с Ольгой Горбачевой
  • Почему пара до сих пор не развелась

Известный продюсер Юрий Никитин откровенно рассказал о разводе с артисткой Ольгой Горбачевой в интервью Славе Демину. Знаменитость признался, что они до сих пор не могут уладить все формальности, чтобы спокойно разойтись.

По словам Никитина, супруги не будут делить имущество. Пара сейчас не живет вместе и продолжает заниматься оформлением развода.

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Юрий Никитин и Ольга Горбачева с дочерями
Юрий Никитин и Ольга Горбачева с дочерями / фото: instagram.com, Ольга Горбачева

"Сейчас у нас идет процесс физического развода, он связан со многими вещами: бытовыми, юридическими и так далее. Сейчас мы на финальной стадии. Имущество мы не делим, мне нечего делить. Как сказала Оля: "Нам нечего делить, потому что все перешло мне". Мы не живем вместе. Мы сейчас на этапе физического оформления нашего развода", — рассказал продюсер.

Юрий Никитин признался, что далеко не сразу принял решение жены о разрыве брака. Пара прожила вместе 26 лет, что сделало расставание особенно болезненным.

Юрий Никитин, Ольга Горбачева
Юрий Никитин и Ольга Горбачева - личная жизнь / фото: instagram.com, Юрий Никитин

"Мне казалось, что я отпустил сразу через несколько месяцев, как мы поговорили. Но окончательно мое сердце успокоилось где-то полгода или год назад. Мы вместе 26 лет. Это очень длительное время. Это не может произойти в один момент с человеком, которого ты любишь", — поделился Никитин.

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О персоне: Юрий Никитин

Юрий Никитин - украинский музыкальный продюсер, создатель и генеральный директор компании Mamamusic. В 2007 году Никитин стал музыкальным продюсером первой украинской "Фабрики звезд" на Новом канале, в 2010 году стал музыкальным продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканала 1+1, сообщает Википедия. Продюсер Верки Сердючки и группы KAZKA, в прошлом - Ирины Билык, групп НеАнгелы и NikitA.

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