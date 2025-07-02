Анна Шульгина после празднования своего 32-летия почувствовала недомогание.

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Анна Шульгина почувствовала недомогание / коллаж: Главред, фото: t.me/SHENA

Вы узнаете:

Что случилось с Шульгиной

Какой диагноз ей поставили врачи

Дочь певицы Валерии, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Анна Шульгина оказалась в больнице сразу после своего дня рождения. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

Анна Шульгина, которая на сцене выступает под псевдонимом Шена, рассказала, что после празднования своего 32-летия почувствовала недомогание.

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По ее словам, она посчитала, что заразилась ротавирусом. Второй версией певицы был сбой организма на фоне сложного рабочего графика и сильного стресса. В итоге медики порекомендовали ей лечь в больницу и пройти курс лечения капельницами.

"Шли седьмые сутки. Провела семь часов в больнице. Несмотря на плохой режим и стресс, это все-таки не было триггером, просто совпадение. Два месяца работы коту под хвост, очень-очень обидно", - написала Шульгина.

Также дочь путинистки Валерии пояснила, что ей поставили диагнозы "ПППГ (персистирующее постуральное перцептивное головокружение) и ДППГ (доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение)".

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Певица Валерия - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, муж путинисти Валерии Иосиф Пригожин рассказал, что его беспокоит одержимость супруги из-за боязни набрать лишний вес. Также он заявил, что она уже слишком увлеклась и даже в ресторан носит весы.

А также певицу Валерию опечалила объявленная террористом Путиным частичная мобилизация в России. Видимо, певица опасается за судьбу своих сыновей, которые могут приехать из Украины в черных пакетах.

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