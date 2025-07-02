Вы узнаете:
- Что случилось с Шульгиной
- Какой диагноз ей поставили врачи
Дочь певицы Валерии, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Анна Шульгина оказалась в больнице сразу после своего дня рождения. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.
Анна Шульгина, которая на сцене выступает под псевдонимом Шена, рассказала, что после празднования своего 32-летия почувствовала недомогание.
По ее словам, она посчитала, что заразилась ротавирусом. Второй версией певицы был сбой организма на фоне сложного рабочего графика и сильного стресса. В итоге медики порекомендовали ей лечь в больницу и пройти курс лечения капельницами.
"Шли седьмые сутки. Провела семь часов в больнице. Несмотря на плохой режим и стресс, это все-таки не было триггером, просто совпадение. Два месяца работы коту под хвост, очень-очень обидно", - написала Шульгина.
Также дочь путинистки Валерии пояснила, что ей поставили диагнозы "ПППГ (персистирующее постуральное перцептивное головокружение) и ДППГ (доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение)".
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Певица Валерия - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, муж путинисти Валерии Иосиф Пригожин рассказал, что его беспокоит одержимость супруги из-за боязни набрать лишний вес. Также он заявил, что она уже слишком увлеклась и даже в ресторан носит весы.
А также певицу Валерию опечалила объявленная террористом Путиным частичная мобилизация в России. Видимо, певица опасается за судьбу своих сыновей, которые могут приехать из Украины в черных пакетах.
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