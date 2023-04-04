Сэм Асгари рассказал про отношения с Бритни Спирс после слухов о разводе

Пара состоит в официальном браке лишь 10 месяцев, но несколько тревожных совпадений указывают, что до годовщины их семья может не протянуть.

Сэм Асгари прокомментировал слухи про развод с Бритни Спирс / instagram.com/samasghari

Бритни Спирс и Сэм Асгари разводятся - такие заголовки потрясли и отечественные, и зарубежные СМИ. Поп-икона и актер официально стали мужем и женой лишь летом 2022 года, хотя и состояли в отношениях с 2017.

Таблоиды приписывают Спирс и Асгари размолвку после интервью инсайдера, который хорошо знаком с парой - он заявил, что певица все еще болезненно переживает годы, проведенные под опекой отца, и переносит всю эту боль на своего мужа. Также он подчеркнул, что, несмотря на терпение Сэма, если Бритни не обратится за помощью специалистов, и продолжит в том же духе, их брак закончится разводом.

Кроме того оба супруга сняли обручальные кольца, а Спирс и вовсе улетела на отдых с другим мужчиной - своим менеджером и давним другом Кейдом Хадсоном. Слухи про развод при этом Брит комментировать отказывается. А вот Асгари молчать не стал.

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Издание Page Six получило эксклюзивный комментарий от представителя актера, который заявил, что его клиент в данный момент не испытывает трудностей в браке. Что же касается отсутствия обручального кольца, то Асгари вынужден его снять, так как оно мешает съемкам, в которых Сэм сейчас учавствует.

Впрочем, это не объясняет, куда исчезла символичная драгоценность с безымянного пальца певицы.

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