Санкции в деле: путинскую пропагандистку Бузову "нагрели" на 1 миллион рублей на французском курорте

Путинской пропагандистке Бузовой в Куршевеле отказались возвращать 1 миллион рублей / facebook.com/buzovareal

Многие страны ополчились против России из-за кровавой войны, которую страна развязала против Украины. Государства пытаются повлиять на агрессора серьезными экономическими санкциями.

А пока это происходит, россияне в мире становятся настоящими изгоями - они не могут покинуть страну, а к тем, кто все же вырывается, относятся с презрением.

Эту сторону возможных последствий уже ощутила на себе путинская пропагандистка, певица Ольга Бузова.

Артистка запланировала роскошный отдых во французских Альпах еще до начала войны. Но ее планам не суждено было сбыться. Запрет на авиаперелеты от практически всей Европы не позволил ей добраться до курорта, а гостиница в Куршевеле попросту отказалась возвращать ей деньги за номер.

Так Бузова потеряла около миллиона рублей, что, по признанию самой артистки, для нее сейчас огромные деньги.

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Ранее писали, что украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.

Слова проникновенного трека "Я - Україна" Насти Каменских написал ее звездный муж Потап, а музыку – они вдвоем.

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