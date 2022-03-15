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Тимати, Бузову и не только: Макс Барских унизил российских звезд из-за войны в Украине

15 марта 2022, 14:08

Певец записал видеообращение к своим российским коллегам.

Певец Макс Барских жестко разнёс представителей российского шоу-бизнеса / скриншот с видео

Украинский певец Макс Барских жестко разнёс представителей российского шоу-бизнеса за поддержку войны в Украине.

Новое обращение к российским звездам певец опубликовал на своей страничке в Instagram.

Первым певец упомянул Тимати, который всегда поддерживал президента РФ Владимира Путина. Ранее Макс уже обращался к россиянам и назвал их страну "дырявой". Тогда Тимати резко отреагировал на это и даже начал угрожать артисту.

"Не понимаю, как ты нашел время, чтобы освободить рот и клеить мне какие-то высказывания. Когда ты видишь, как русские солдаты убивают украинских людей, детей, разрушают города. Лучше иди сопи в две дырки, спасай свою полуобанкротевшую компанию и жарь бургеры. Хватит сыпать свои угрозы. Ты ничего из себя не представляешь без своих папиков", – обратился к Тимати Макс.

Читайте такжеДмитрий Комаров показал, во что оккупанты превратили цветущий КиевПевицу Славу он назвал лицемеркой и посоветовал ей скакать на медведе в Сибирь. Оказывается, ранее Слава восхищалась творчеством Барских, а потом поддержала агрессию РФ в Украине.

А вот для Ольги Бузовой, которая во время войны улетела в Дубай, у Барских особое послание.

"Спасибо, Instagram, что освободил нас от этого потока ненужной информации. Сиди там и верь, что все твои боты перейдут из Instagram в Telegram", - отметил Барских.

Напомним, ранее певец Макс Барских решил не возвращать россиянам деньги за билеты на его концерт, которые были приобретены в России. Средства певец направит на гуманитарную помощь Украине.

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Ольга Бузова война в Украине Тимати Макс Барских
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