Санкции для российских звезд: кто в списке

Филлип Киркоров / скриншот

В санкционных списках США случилось пополнение. В частности, теперь в списки попали российские артисты, которые поддерживают российские шаги по убийству мирных украинских граждан и аннексии чужих территорий.

По информации российского издания Стархит, в санкционных списках США появились новые звездные имена. В частности, в Сенат США передали акт, в котором перечислены российские политики и звезды шоу-бизнеса, которые нарушают прав человека. В нем свыше 190 фамилий. Среди них Роман Абрамович, Константин Эрнст, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Эльвира Набиуллина, Валентина Терешкова, Екатерина Андреева, Павел Астахов и другие.

Среди селебрити указаны Марат Башаров, Николай Басков, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Валерий Гергиев, Никита Михалков. Николай Басков уже отреагировал на попадание в список. "Ну что ж... Я горжусь, что я в списке рядом с такими достойными людьми", — написал певец, который недавно сбежал от украинцев в Турции, на своем Telegram-канале.

Пока документ не вступил в силу, его должен рассмотреть и утвердить президент Америки в течение 30 дней.

Напомним, ранее Филипп Киркоров, который ранее выступал в поддержку войны в Украине, поделился горестной вестью.

Артист потерял давнего друга- режиссера Франко Драгоне. Бельгийско-итальянский постановщик был создателем шоу Киркорова "Я".

О трагедии Киркоров сообщил в соцсетях. Киркоров благодарит судьбу за то, что та свела его с Франко Драгоне. Артист тяжело переживает утрату. Смерть приятеля добила нервную систему звезды.

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