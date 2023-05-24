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Самый сексуальный мужчина в мире женится - СМИ

Анна Подгорная
24 мая 2023, 13:17 обновлено 24 мая, 13:17
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Крис Эванс с нетерпением ждет свадьбы с португальской красоткой Альбой Баптистой.
Крис Эванс, Альба Баптиста
Крис Эванс и Альба Баптиста женятся / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/alba.baptista

Американский актер, "Капитан Америка" и самый сексуальный мужчина 2022-го года по версии журнала People Крис Эванс решил завязать с холостяцкой жизнью, и сделать свою подругу, португальскую актрису Альбу Баптисту, своей женой.

Об этом сообщает издание Radar с отсылкой на источник из близкого окружения пары. Эванс считает Баптисту девушкой своей мечты, и ему не терпится связать себя узами брака с ней. Инсайдеры утверждают, что церемония пройдет в конце лета 2023 года. Это будет закрытая вечеринка с самыми близкими родственниками и друзьями.

Влюбленные все еще подыскивают место для свадьбы. Они уже решили, что все будет происходить в родном Эвану штате Массачусетс, где он с Альбой живет последний год. "Крис очень привязан к идее жениться там, где он вырос. Они ищут места в Конкорде, Мартас-Винъярд и нынешнем лидере Кейп-Коде, где он провел детство, и ему нравится идея свадьбы на песке", - сообщает изданию источник.

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41-летний Крис Эванс ранее никогда не был женат. Он встречался с актрисами Джессикой Бил, Минкой Келли и Дженни Слейт. С Альбой Баптистой актер познакомился в конце 2021 года, хотя доподлинно неизвестно, когда именно между ними завязался роман.

В январе 2023 года Эванс подтвердил отношения с Баптистой, и намекнул, что они длились на протяжении большей части 2022 года. Альба роман с Крисом не комментирует.

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