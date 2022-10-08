"Самый милый ангелочек": молодожены Бэкхемы поделились трогательным фото

Бруклин_Бэкхем / Instagram

Звездные молодожены Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поделились радостной новостью. В частности, это касается пополнения в их семействе.

Радостной новостью поделилась дочь миллионера Никола. "Сегодня мы усыновили нашу малышку и назвали ее Лемб. Она самый милый ангелочек. Сегодня для меня такой тяжелый день, потому что у Джины день рождения, и я не могу ее обнять, но чувствую, что она послала мне Лемб. Я так благодарна за эту любовь. Пожалуйста, приютите, если можете, любовь, которую он приносит в вашу семью, не похожа ни на что другое", - написала молодая женщина.

Отметим, что пара на свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц, состоявшейся в семейном поместье Николы, стоимость которого, как сообщается, составляет 103 миллиона долларов, выяснилось, что пара договорилась о помощи Украине в сотрудничестве со специальным гуманитарным агентством Care.

Гости на свадьбе, в том числе Ева Лонгория, Серена Уильямс и Гордон Рамзи, были также вдохновились молодоженами и решили сделать пожертвования, чтобы помочь женщинам и девочкам, семьям и пожилым людям в Украине

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