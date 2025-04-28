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Самоубийство или Путин: журналист из РФ назвал причину смерти Мурата Насырова

Алена Кюпели
28 апреля 2025, 11:08
88
Отар Кушанашвили рассказал, что случилось с российским певцом Муратом Насыровым.
Как погиб Мурат Насыров
Как погиб Мурат Насыров / Коллаж Главред, фото Википедия, КП

Кратко:

  • Какую причину смерти назвали российские пропагандисты
  • Что случилось на самом деле

Российский журналист Отар Кушанашвили рассказал о смерти российского популярного певца Мурата Насырова, который якобы покончил с собой в возрасте 37 лет.

Как пишут российские пропагандисты, Кушанашвили заявил, что у Мурата Насырова была тяжелая зависимость.

"Вы думаете, что Мурат Насыров случайно выпал из окна? Нет, ребята, у него была тяжелейшая зависимость. Это тот случай, когда человек не пережил спад популярности. Он не понимал, как могли полгода назад быть семь самолетов в неделю, а теперь один самолет, и то в Подмосковье. Он не мог этого выдержать", — говорит Кушанашвили.

Журналист также вспоминает, как иногда певец, обуреваемый вспышками гнева, вел себя неадекватно и проявлял грубость по отношению к окружающим.

Мурат Насыров якобы покончил с собой
Мурат Насыров якобы покончил с собой / Фото Стархит

"Мы поехали в Турцию, выступали на конференции какой-то фирмы. А у него и порошок, и трава одновременно, поверх виски еще. Подходит официант, он встает и без объяснения причин дает ему по лицу. Я говорю: "Ты что делаешь?" А он отвечает: "У меня такое настроение", — добавляет он.

Между тем, в сети уже давно говорят о том, что загадочная смерть артиста на пике карьеры может быть связана с террористом Путиным и его любовницей Алиной Кабаевой. Якобы и Кабаева и Мурат Насыров были увлечены друг другом.

В 2021 году появилась версия, что Насырова убили по приказу Путина. Сообщалось, что в начале двухтысячных у певца был краткосрочный роман с гимнасткой Алиной Кабаевой. Именно ей он якобы посвятил песню "Алина".

У Мурата остались жена и двое детей. Лии Насыровой в 2022 году исполнилось 26 лет. Акиму Насырову скоро 22, и он очень похож на своего отца. Парень тоже занимается музыкой.

Мурат Насыров погиб 19 января 2007 года. Его тело нашли под окнами одной из хрущевок в Москве. Певец как раз готовился к свадьбе со своей гражданской супругой, концертам в родном Казахстане и выпуску нового альбома после довольно затяжной творческой паузы.

Причины, по которым Насыров погиб, в его биографии не указываются.

Вскрытие тела показало, что версии журналистов об употреблении Насыровым наркотиков не подтвердились.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Мария Маскакова рассказала, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев якобы приказал выбросить Насырова из окна. Также Максакова рассказала, что у Кабаевой был еще один поклонник - грузин, который работал в МВД, ездил с ней на все Олимпиады и дарил ей шикарные подарки. От него якобы откупились. Спустя годы его привлекли к уголовной ответственности, а все его имущество конфисковали.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

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