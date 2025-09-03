Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Самая маленькая дочь Усиков затмила родителей

Анна Подгорная
3 сентября 2025, 17:55
71
Мария Усик профессионально позировала на свежих фото.
Александр Усик, Екатерина Усик
Александр Усик с женой - Екатерина Усик показала идиллию с боксером / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Кратко:

  • Екатерина Усик показала новые фото с мужем
  • Звездой фотосессии стали их самая младшая дочь Мария

Александр и Екатерина Усики вместе более двадцати лет: пара познакомилась, когда будущему чемпиону было 15 лет, а его избраннице - 13. 16 лет Усики в официальном браке. За это время в их семье появилось четверо детей: Елизавета (2010), Кирилл (2013), Михаил (2015) и Мария (2024).

При этом боксер с нескрываемой гордостью признает себя подкаблучником, и публично осыпает жену признаниями в любви. Она в свою очередь поддерживает в их паре романтическую атмосферу. Например, теплыми семейными фото.

видео дня

Недавно новые снимки появились в блоге Екатерины в Instagram.В кадре она и Александр позируют с их дочерью Марией на фоне природы - родители балуются с малышкой, обмениваясь между собой влюбленными взглядами.

Александр Усик, Екатерина Усик
Александр Усик с женой - Екатерина Усик показала идиллию с боксером / instagram.com/usyk_kate1505
Александр Усик, Екатерина Усик
Александр Усик с женой - Екатерина Усик показала идиллию с боксером / instagram.com/usyk_kate1505
Александр Усик, Екатерина Усик
Александр Усик с женой - Екатерина Усик показала идиллию с боксером / instagram.com/usyk_kate1505
Александр Усик, Екатерина Усик
Александр Усик с женой - Екатерина Усик показала идиллию с боксером / instagram.com/usyk_kate1505

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о слухах, связанных с младшим братом украинской певицы Алины Гросу. Восьмилетнего Михаила многие считают сыном артистки, которого она отдала родителям.

Также юная девушка Остапа Ступки показала домашние кадры с ним. Маргарита Ткач младше актера на 35 лет, но эта особенность их роман ее совершенно не смущает.

Читайте также:

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Александр Усик новости шоу бизнеса Екатерина Усик
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ сорвали "большое наступление": почему РФ вынуждена перебрасывать элиту на Донбасс

ВСУ сорвали "большое наступление": почему РФ вынуждена перебрасывать элиту на Донбасс

19:09Фронт
Переговоры между Украиной и Россией в Москве - у Зеленского сделали важное заявление

Переговоры между Украиной и Россией в Москве - у Зеленского сделали важное заявление

19:06Война
Зеленский раскрыл основной сценарий России в войне - чего ждать украинцам зимой

Зеленский раскрыл основной сценарий России в войне - чего ждать украинцам зимой

17:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

Мощнейшая магнитная буря атаковала страну: когда закончится почти 6-балльный шторм

Мощнейшая магнитная буря атаковала страну: когда закончится почти 6-балльный шторм

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Последние новости

19:13

Трамп отдал срочный приказ Пентагону после заявления о сговоре РФ с Китаем - Хегсет

19:10

Как Путин выдал свои страхимнение

19:09

ВСУ сорвали "большое наступление": почему РФ вынуждена перебрасывать элиту на Донбасс

19:06

Переговоры между Украиной и Россией в Москве - у Зеленского сделали важное заявление

18:43

Разведенный Даниэль Салем показал новую девушку: "Был мужик и нет мужика"

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
18:29

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет всеВидео

18:03

Срывается на ребенка: Маша Ефросинина призналась в трудностях с воспитанием сына

17:55

Самая маленькая дочь Усиков затмила родителей

17:47

Тодоренко сделала признание о неизлечимой болезни

Реклама
17:40

Зеленский раскрыл основной сценарий России в войне - чего ждать украинцам зимой

17:37

Доллар и евро полетели вверх: украинцев ждет новый курс валют 4 сентября

17:36

Путин обратился к Зеленскому с предложением и раскрыл свой "план окончания войны"

17:31

Дженнифер Энистон раскрыла свой невероятный секрет красивого (не)старения

16:59

"Кто даст гарантии": Зеленский эмоционально рассказал об идее выхода ВСУ из ДонбассаВидео

16:47

Очень вкусный ужин за 20 минут: рецепт ленивых пельменей без лепки

16:35

Москва сделала выбор: Зеленский назвал главный сценарий России в войне

16:35

"Хотела ей влепить": известная актриса едва не побила фанатку "русского мира"

16:23

Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын размечтались о бессмертии - разговор случайно записалиВидео

16:17

Порошенко устроил танцы на костях во время прощания с Андреем Парубием, – политолог

16:10

"У него есть две задачи": зачем Кремль "воскресил" Януковича и при чем тут ТрампВидео

Реклама
16:09

Таких цен давно не было: в Украине резко выросла стоимость популярного продукта

15:28

Скандал в семье Путина: СМИ обнародовали тайну личной жизни диктатора

15:25

Успех в Донетчине: ВСУ удалось уничтожить позиции и отбросить россиян, детали

14:56

Гороскоп Таро на завтра 4 сентября: Овнам - отпустить, чтобы получить, Раку - мудрость

14:42

Как вывести мох на брусчатке: простое средство из кухни спасет ваш двор

14:38

Национальный отбор на Евровидение-2026: новый продюсер сделал серьезное заявление

14:35

Станут настоящей проблемой: какие номерные знаки авто водителям стоит сменить

14:08

В чем мужчины больше всего боятся признаться женам: психологи назвали 11 вещей

14:08

Талоны на бензин только начало: удары ВСУ станут катастрофой для россиян

14:04

"Ах, какая женщина": группа Фристайл спела легендарный хит на украинском языкеВидео

13:32

После разрешения на выезд: в ОП сказали, снизится ли мобилизационный возраст

13:13

Подозрения "киберу" СБУ от НАБУ – продолжение атак на людей и структуры, борющиеся с врагом, – эксперт

13:09

От "смешной" цены округляются глаза: в Украине упал в цене важный продукт

13:05

Возвращение старых трендов и дерзкие акценты: фэшн-гуру назвали самую модную обувь 2025

12:46

Съедобный и очень полезный: в Украине растет редкий древесный грибВидео

12:46

"Заговоры против США никто не устраивал": в Кремле дерзко ответили Трампу

12:41

США могут убедить Китай поддержать заморозку войны в Украине - аналитик

12:36

Чудом уцелел: страшное падение известного украинского певца шокировало сетьВидео

12:27

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

12:26

Почему кот ворует еду со стола: такое поведение может быть опасным признаком

Реклама
11:50

Дожди внезапно возвращаются в Украину: синоптик рассказала, где изменится погода

11:48

Как отказаться от подарка и не выглядеть грубым: правила этикета

11:47

"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

11:41

Украинцам начали приходить платежки за газ на более 60 000 гривен: какая причина

11:09

Путинист Михаил Ефремов развелся: неожиданная причина краха брака

11:00

Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Лошадям - проблемы, Козлам - трудности

10:56

Путин показывает безнаказанность: Зеленский сделал важное заявление после атакиФото

10:48

Спиливать не стоит: как омолодить старую яблонюВидео

10:43

США и Россия согласовывают новую встречу Трампа с Путиным: чего хочет Кремль

10:33

"Ответил на дипломатию пощечиной": как Путин оскорбил Меланию Трамп - WPФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять