Самая маленькая дочь Усиков затмила родителей

Мария Усик профессионально позировала на свежих фото.

https://stars.glavred.info/samaya-malenkaya-doch-usikov-zatmila-roditeley-10695044.html Ссылка скопирована

Александр Усик с женой - Екатерина Усик показала идиллию с боксером / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Кратко:

Екатерина Усик показала новые фото с мужем

Звездой фотосессии стали их самая младшая дочь Мария

Александр и Екатерина Усики вместе более двадцати лет: пара познакомилась, когда будущему чемпиону было 15 лет, а его избраннице - 13. 16 лет Усики в официальном браке. За это время в их семье появилось четверо детей: Елизавета (2010), Кирилл (2013), Михаил (2015) и Мария (2024).

При этом боксер с нескрываемой гордостью признает себя подкаблучником, и публично осыпает жену признаниями в любви. Она в свою очередь поддерживает в их паре романтическую атмосферу. Например, теплыми семейными фото.

видео дня

Недавно новые снимки появились в блоге Екатерины в Instagram.В кадре она и Александр позируют с их дочерью Марией на фоне природы - родители балуются с малышкой, обмениваясь между собой влюбленными взглядами.

Александр Усик с женой - Екатерина Усик показала идиллию с боксером / instagram.com/usyk_kate1505

Александр Усик с женой - Екатерина Усик показала идиллию с боксером / instagram.com/usyk_kate1505

Александр Усик с женой - Екатерина Усик показала идиллию с боксером / instagram.com/usyk_kate1505

Александр Усик с женой - Екатерина Усик показала идиллию с боксером / instagram.com/usyk_kate1505

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о слухах, связанных с младшим братом украинской певицы Алины Гросу. Восьмилетнего Михаила многие считают сыном артистки, которого она отдала родителям.

Также юная девушка Остапа Ступки показала домашние кадры с ним. Маргарита Ткач младше актера на 35 лет, но эта особенность их роман ее совершенно не смущает.

Читайте также:

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред