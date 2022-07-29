"С верой в победу!": Ротару мощно поддержала Украину в войне с Россией

София Ротару, Аурика Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official/

Украинская певица Аурика Ротару, которая является младшей сестрой народной артистки Украины Софии Ротару, выступила с концертами в поддержку Украины в Литве.

На своей странице в Instagrm она опубликовала несколько снимков, которые были сняты во время мероприятния.

"Провели благотворительные концерты в Литве. Все собранные средства переданы в поддержку ВСУ. С верой в победу! Слава Украине", – подписала она фото.

Аурика Ротару поддержала Украину / скриншот

Отметим, что более известная сестра Аурики Украинская и молдавская певица София Ротару, которая в последнее время не озвучивала свою позицию о военном вторжении россии в Украину, наконец обозначила свою позицию.

По крайней мере так считают российские СМИ, которые обратили внимание на пост певицы об украинской государственности.

Читайте также: