УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"С верой в победу!": Ротару мощно поддержала Украину в войне с Россией

29 июля 2022, 12:40

Певица верит в победу ВСУ над оккупантами.

София Ротару, Аурика Ротару
София Ротару, Аурика Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official/

Украинская певица Аурика Ротару, которая является младшей сестрой народной артистки Украины Софии Ротару, выступила с концертами в поддержку Украины в Литве.

На своей странице в Instagrm она опубликовала несколько снимков, которые были сняты во время мероприятния.

"Провели благотворительные концерты в Литве. Все собранные средства переданы в поддержку ВСУ. С верой в победу! Слава Украине", – подписала она фото.

Аурика Ротару поддержала Украину
Аурика Ротару поддержала Украину / скриншот

Отметим, что более известная сестра Аурики Украинская и молдавская певица София Ротару, которая в последнее время не озвучивала свою позицию о военном вторжении россии в Украину, наконец обозначила свою позицию.

По крайней мере так считают российские СМИ, которые обратили внимание на пост певицы об украинской государственности.

Читайте также:

София Ротару Аурика Ротару
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:14

Вариант "двух Корей" для Украины: Арестович назвал ближайшую стратегическую цель Кремля

13:05

Оккупанты запытали до смерти бойца ВСУ и сняли все на видео: у Зеленского отреагировалиВидео

13:04

Верховная Рада "заморозила" тарифы на газ, тепло и горячую воду в Украине на период войныВидео

13:03

Обрекут себя на гибель: эксперт рассказал о рисках вторжения армии Беларуси в УкраинуВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 30 июля 2022: Ракам – старые обиды, Львам – зависть врагов, Скорпионам – чужие тайныВидео

Реклама
12:51

Россияне атаковали ракетами Николаев: разрушили остановку и убили 5 человекВидео

12:40

"С верой в победу!": Ротару мощно поддержала Украину в войне с Россией

12:38

"Драка будет славной": Арестович заявил о третьем этапе войны в УкраинеВидео

12:31

Как защитить дом от воров, обезопасить жилище и обмануть грабителя

12:25

Путин прогоняет войска через "мясорубку": его стратегия напоминает советскую - УоллесВидео

12:08

Превращает оккупантов в пепел: Залужный впервые показал работу М270 MLRS в боевых условияхВидео

11:57

"Можем пойти не "в лоб": Жданов рассказал, как ВСУ будут деоккупировать Донецкую и Луганскую области

11:29

РФ через Крым бросает войска на Херсон: резервов мало, их запускают с Дальнего Востока – экспертВидео

11:26

Со стороны Беларуси существует угроза вторжения в Украину: усилился ракетный обстрелВидео

11:23

Как защитить себя от сглаза: сильные амулеты и обереги для дома

11:20

ВСУ взорвали российские склады в Иловайске и Брилевке и показали "горячее видео"Видео

10:59

Германия передает Украине системы для радиационной, биологической и химической защитыВидео

10:56

Орбан заговорил словами Кремля, заявив, что Украина не сможет выиграть войну

10:45

Исчезли после авианалета: дедушка 4 месяца пытается найти в Бородянке 3 внучек, сына и невесткуВидео

10:34

Войска РФ собрались удержать Херсон, но ВСУ с помощью HIMARS намерены устроить перелом – CNNВидео

Реклама
10:17

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2022: Львам – удачные совпадения, Стрельцам – деньги, Водолеям – потериВидео

10:16

Приметы на 30 июля: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы в дом несчастье не впуститьВидео

10:12

Путин готовит "запасной аэродром": СМИ выяснили, куда сбежит диктатор, когда проиграет войну

09:59

"Буду самым большим другом Украины": Лиз Трасс пообещала увеличение военной помощиВидео

09:40

Не оставила места для фантазии: Бейонсе без белья снялась для нового промо

09:37

Оккупант сбил российский вертолет К-52 на Херсонщине: ВСУ его ищут, чтобы вручить вознаграждениеВидео

09:16

ВСУ уничтожили еще четыре склада боеприпасов и кучу техники РФ на ХерсонщинеВидео

09:14

Тищенко попал в новый конфуз: нардеп по ошибке поздравил украинцев с Днем НезависимостиВидео

09:02

"Донецкий" Артур Пирожков рассорился с отцом, который поддерживает войну в Украине

08:58

Осенью целями россиян могут стать ТЭЦ и ТЭСмнение

08:29

Сбил 6 самолетов Су-25 РФ и ракету: 19-летнему срочнику Нацгвардии присвоили звание Героя Украины

08:28

В Украине "задвухсотили" снайпера РФ, который помогал аннексировать Крым

07:59

Переполох со сладостями: как вывести пятна от шоколада с одеждыВидео

07:52

"Снимал сюжеты для рашн-пропаганден и сделал шаг доброй воли": ВСУ ликвидировали военкора из РФ

07:23

В Донецкой области оккупанты могут сосредоточить усилия лишь на одном направлении - ISWВидео

07:00

День Сил Специальных Операций ВСУ: мощные поздравления и картинки защитникам

06:40

Следующий шаг ВСУ на Херсонщинемнение

06:36

РФ ударила по центру Харькова, под завалами дома ищут людей

06:00

Путин в тупике, поражение в войне станет для него концом - Владимир ГорбачВидео

04:00

Куда опасно прятаться во время воздушной тревоги: важные правила

Реклама
03:10

Через "Дию", от ООН и от Красного креста: как украинцу получить финансовую помощь во время войны

02:40

Россия смогла быстро захватить Чернобыльскую АЭС благодаря тайным агентам - ReutersВидео

02:05

Военный эксперт Жданов объяснил, почему новая тактика ВСУ очень успешна

01:37

Удастся применить даже мелкую и вялую морковь: как сохранить на зиму урожай в банках

01:07

Гороскоп на неделю 1-7 августа: Тельцам – важные новости, Львам – долги, Скорпионам – вещие сныВидео

00:51

Приметы на 29 июля: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы в дом беду не впуститьВидео

00:36

И слезы, и объятия: Лидия Таран показала, как выглядит ее дом после прилета российской ракеты

00:17

С Днем сисадмина – прикольные открытки и оригинальные текстыФото

00:06

Зеленский заразительно рассмеялся во время интервью Пирсу Моргану. Момент попал на видеоВидео

00:04

Россию должны признать государством-спонсором терроризма - Зеленский

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять