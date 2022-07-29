"С верой в победу!": Ротару мощно поддержала Украину в войне с Россией

Певица верит в победу ВСУ над оккупантами.
Украинская певица Аурика Ротару, которая является младшей сестрой народной артистки Украины Софии Ротару, выступила с концертами в поддержку Украины в Литве.
На своей странице в Instagrm она опубликовала несколько снимков, которые были сняты во время мероприятния.
"Провели благотворительные концерты в Литве. Все собранные средства переданы в поддержку ВСУ. С верой в победу! Слава Украине", – подписала она фото.
Отметим, что более известная сестра Аурики Украинская и молдавская певица София Ротару, которая в последнее время не озвучивала свою позицию о военном вторжении россии в Украину, наконец обозначила свою позицию.
По крайней мере так считают российские СМИ, которые обратили внимание на пост певицы об украинской государственности.
Читайте также:
- Больше не молчит: София Ротару отреагировала на смерть Русланы Писанки
- "Одну Россию" вместо "України, бо в нас іншої нема": россиянка выбесила сеть песней Софии Ротару
- После скандала с бегством из Украины в Молдову внук Ротару похвастался снимками из Парижа