"С соседями надо дружить": у мужа российской певицы случилась истерика из-за жестких санкций

Продюсер также неожиданно вспомнил, что у него есть украинские корни.

Валерия и Иосиф Пригожин / Instagram

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который с первого дня масштабного вторжения войск России в Украину поддержал войну и диктатора Путина, в ужасе отреагировал на санкции СНБО против него.

Пригожин заявил, что Зеленский якобы "является пешкой в чужой игре".

"Зеленского все восхваляют. Говорят, что он невероятно крутой чувак, но мы знакомы с ним в период его творческой карьеры. Он пешка в чужой игре. Пытается сказать, что он такой же большой, как и Владимир Путин. Но гибнут люди. Хватит брать оружие на Западе", - вдруг заявил недовольный Пригожин росСМИ.

Продюсер также неожиданно вспомнил, что у него есть украинские корни.

"Мой дедушка родился в Сумской области. У меня тоже есть украинские корни. А моя бабушка в Бабьем Яру похоронена. Как Зеленский, будучи человеком еврейской национальности, играешь с националистами против собственного народа и народов России? Он играет на чужой скрипке. Ну, втащил он меня в списки. Я на что-то влияю? Если бы мог влиять, я бы постарался это сделать, но сегодня гибнут люди", - заявил недовольный продюсер.

"Совести нет. Это трусливые люди, которые спрятались за спины больших игроков, которым это выгодно. С соседями надо дружить", - истерически сказал Пригожин, вспомнив о дружбе с "соседями".

Санкции против российских звезд

7 января на сайте президента Украины был опубликован указ, согласно которому против российских деятелей искусства введены санкции.

Среди указанных в списке есть певицы Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, комика Евгений Петросян, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также режиссера Никита Михалков.

Российским артистам запрещены все финансовые операции, аннулируют все лицензии, запретят передачу авторских прав и заблокируют активы в Украине.

Санкции против всех будут действовать 10 лет.

Напомним, ранее, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

Читайте также: