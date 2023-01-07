УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"С соседями надо дружить": у мужа российской певицы случилась истерика из-за жестких санкций

7 января 2023, 21:25
Продюсер также неожиданно вспомнил, что у него есть украинские корни.
Валерия и Иосиф Пригожин
Валерия и Иосиф Пригожин / Instagram

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который с первого дня масштабного вторжения войск России в Украину поддержал войну и диктатора Путина, в ужасе отреагировал на санкции СНБО против него.

Пригожин заявил, что Зеленский якобы "является пешкой в чужой игре".

"Зеленского все восхваляют. Говорят, что он невероятно крутой чувак, но мы знакомы с ним в период его творческой карьеры. Он пешка в чужой игре. Пытается сказать, что он такой же большой, как и Владимир Путин. Но гибнут люди. Хватит брать оружие на Западе", - вдруг заявил недовольный Пригожин росСМИ.

Продюсер также неожиданно вспомнил, что у него есть украинские корни.

"Мой дедушка родился в Сумской области. У меня тоже есть украинские корни. А моя бабушка в Бабьем Яру похоронена. Как Зеленский, будучи человеком еврейской национальности, играешь с националистами против собственного народа и народов России? Он играет на чужой скрипке. Ну, втащил он меня в списки. Я на что-то влияю? Если бы мог влиять, я бы постарался это сделать, но сегодня гибнут люди", - заявил недовольный продюсер.

"Совести нет. Это трусливые люди, которые спрятались за спины больших игроков, которым это выгодно. С соседями надо дружить", - истерически сказал Пригожин, вспомнив о дружбе с "соседями".

Санкции против российских звезд

7 января на сайте президента Украины был опубликован указ, согласно которому против российских деятелей искусства введены санкции.

Среди указанных в списке есть певицы Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, комика Евгений Петросян, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также режиссера Никита Михалков.

Российским артистам запрещены все финансовые операции, аннулируют все лицензии, запретят передачу авторских прав и заблокируют активы в Украине.

Санкции против всех будут действовать 10 лет.

Напомним, ранее, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

Читайте также:

СНБО санкции Иосиф Пригожин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:53

"Будут изолированы от цивилизованного мира": Зеленский предупредил всех российских артистов

21:30

Гороскоп на завтра 8 января: Близнецам – адреналин, Львам - уныниеВидео

21:29

Семь мужских имен, владельцам которых на роду написано стать начальником

21:25

"С соседями надо дружить": у мужа российской певицы случилась истерика из-за жестких санкцийВидео

21:11

"В чем смысл": Подоляк разнес мирное предложение ТурцииВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:10

Зеленский провел важное заседание СНБО: что известноВидео

20:31

Данилов высмеял "рождественское перемирие" Путина и обозвал главу КремляВидео

20:13

Санкции против русских артистов: Подоляк назвал их "пропагандистами смерти"Видео

19:58

В Украину надвигаются новые морозы: синоптики назвали даты "ледяной" погодыВидео

Реклама
19:48

Солист Maneskin кардинально поменял имиджВидео

19:20

В Украине завершается эра русской церквимнение

19:08

Почему 9 января нельзя никому трогать ножи и ходить босиком по полу: приметы и важные запреты дняВидео

19:02

Резников оценил, сколько ракет и дронов осталось у русских оккупантовВидео

19:01

"Выродок": Рогозин жестко набросился на ГалкинаВидео

18:45

Собор Пресвятой Богородицы 8 января: почему это день особенной связи с Божьей Матерью

18:25

"Запад сдает позиции, а Венгрии нужно поддержать его оппонентов": Орбан влип в новый скандал - СМИВидео

18:23

Мужа потеряла: патриотка России Наташа Королева сбежала в СШАВидео

17:47

Киркоров, Михалков и другие: Зеленский запустил санкции СНБО против русских артистовВидео

17:45

Почему 8 января нельзя никому считать деньги: приметы и что запрещено делать в большой праздникВидео

17:32

"Идут кровопролитные бои": что известно о бойне за СоледарВидео

Реклама
17:12

Хотят набрать 500 тысяч человек: Россия готовит новую мобилизацию в январе - разведкаВидео

17:10

Сработала карма: попы РПЦ "благословили" оккупантов, ликвидированных в Макеевке, украденным крестомВидео

16:56

Как легко и просто сделать невероятно сочную домашнюю колбасу: обалденные секреты приготовленияВидео

16:38

"Лучше бы так молились, как спорят": недалекая Стужук поделилась "ценным мнением" в отношении Рождества

16:21

Президент Зеленский приостановил гражданство 13 иерархов УПЦ МП - СМИ

16:20

"Готовят замес": астрологи назвали критический регион Украины до конца января и месяц исхода войныВидео

16:11

"Ребятам на передовую": Пресняков отдал свои гонорары на нужды оккупантов

15:57

"Есть политический раскол": патриарх Кирилл "наехал" на Украину из-за "смены вектора развития"Видео

15:41

"Газовикам" звонить бесполезно: почему газ в конфорке становится оранжевымВидео

15:13

Влад Яма ошарашил длинной шевелюрой с челкой

15:06

Понадобится лишь один ингредиент: как сделать обувь водонепроницаемой

14:49

Что добавляли в Винегрет, чтобы он стал божественно вкусным: рецепт салата, который никто не зналВидео

14:39

Отстранение Путина от власти и военная операция ВСУ: Жданов назвал два пути освобождения КрымаВидео

14:22

Собчак "похоронила" Михалкова, россияне в истерикеВидео

14:19

Стало хуже: Михалкова перевели в реанимацию

13:53

Военный эксперт объяснил, подойдут ли ВСУ немецкие БМП MarderВидео

13:39

Митрополит ПЦУ Епифаний впервые провел Рождественскую литургию в главном храме Киево-Печерской ЛаврыВидео

13:04

Кокаин, потеря девственности и отмороженный пенис: принц Гарри ошарашил новой порцией откровений

12:53

Жданов спрогнозировал, как повлияет на войну отстранение или сильная болезнь ПутинаВидео

12:49

Гороскоп Таро на неделю 9-15 января: Близнецам – наказание врагов, Весам - выгораниеВидео

Реклама
12:45

"На Западе до сих пор боятся победы Украины": Жданов объяснил, почему капитуляция РФ неизбежнаВидео

12:43

"Хватит на нас нападать и ненавидеть": злобная участница "Холостяка" оскандалилась заявлением об украинском языке

12:35

Украине могут дать батарею ПВО SAMP-T: они поражают цели на дальности более 100 км и сильны как ПРОВидео

12:04

Православное ПВО: на базу Энгельс РПЦ привезла икону от "бавовны"

12:01

ВСУ одним махом уничтожили 150 военных РФ, в том числе 10 офицеровВидео

12:00

Война так обескровит РФ, что она согласится на границы 1991 года и отдаст ядерное оружие – ЖдановВидео

11:46

"В Бахмут едет волонтерить": Ступку высмеяли за тусовки в Маями с новой пассией

11:32

Армия Украины наступает на Луганщине, войска РФ в ответ могут взорвать дамбу в Сватово – ЦНСВидео

11:20

Массовку решили не собирать: Путин был один на рождественском богослуженииВидео

11:12

Румяная корочка обеспечена: как правильно жарить картофель, чтобы все попросили добавкиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять