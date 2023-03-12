С огромным животом и седыми волосами: знаменитый российский телеведущий огорошил внешним видом

В 2020 году Дмитрий Дибров перенес инсульт и тяжело восстанавливался. Сам ведущий признался, что полностью прийти в себя не удалось.

Дмитрий Дибров / росСМИ

Российский телеведущий Дмитрий Дибров отправился в заграничный отдых в компании самых близких.

Молодая жена российского ведущего Полина и трое сыновей отдыхают с экзотическими животными.

Вот только внешний вид самого Диброва немного напугал российских поклонников.

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63-летнай телеведущий появился с огромным животом и седыми волосами.

В 2020 году он перенес инсульт и тяжело восстанавливался.

Врачи отмечают, что Диброву нужно больше двигаться и следить за иммунной системой.

Стоит отметить, что в России Диброва хейтят, ведь он продолжает молчать о войне в Украине и диктаторских действиях Путина.

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