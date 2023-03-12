С огромным животом и седыми волосами: знаменитый российский телеведущий огорошил внешним видом

В 2020 году Дмитрий Дибров перенес инсульт и тяжело восстанавливался. Сам ведущий признался, что полностью прийти в себя не удалось.
Российский телеведущий Дмитрий Дибров отправился в заграничный отдых в компании самых близких.
Молодая жена российского ведущего Полина и трое сыновей отдыхают с экзотическими животными.
Вот только внешний вид самого Диброва немного напугал российских поклонников.
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63-летнай телеведущий появился с огромным животом и седыми волосами.
В 2020 году он перенес инсульт и тяжело восстанавливался.
Врачи отмечают, что Диброву нужно больше двигаться и следить за иммунной системой.
Стоит отметить, что в России Диброва хейтят, ведь он продолжает молчать о войне в Украине и диктаторских действиях Путина.
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Автор: Мария Тупик