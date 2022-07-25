С огоньком: американская актриса подожгла себя во время съемок

Джулия Фокс снялась в горящем плаще / instagram.com/juliafox

Итало-американская актриса и модель Джулия Фокс известная больше не своими ролями в кино, а эпатажными выходками, которыми всеми силами старается заслужить себе место на первых страницах таблоидов.

В ее "послужном списке" и роман с бывшим мужем Ким Кардашьян, репером и дизайнером Канье Уэстом, и походы в магазин в одном нижнем белье, и практически полное обнажение на публике.

Но этого Фокс показалось недостаточно. На модную съемку скандальная красотка пришла в латексном боди, ботфортах и плаще, который подожгла прямо на себе.

К счастью, это не был акт самосожжения с цель причинить себе вред. Джулия надела пироплащ, разработанный дизайнером Сэмом Мейсером, который известен своей тягой к огню.

Съемка в объятом огнем плаще происходила на крыше одного из нью-йоркских небоскребов, где, по словам самой Фокс, был зачат ее единственный сын. Кадры из необычной фотосессии артистка выложила на своей странице в Instagram.

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