"С нашим днем, любимая!": Николаев показал, как ему хорошо живется без Королевой

Николаев показал, как ему хорошо живется без Королевой / скриншот

Наташа Королева и Игорь Николаев были парой, но в 2001 году звезды расстались. Тогда певица лишилась не только мужа-композитора, но и недвижимости.

Спустя 21 год, запроданка Королева в браке с путинистом-стриптизером Тарзаном, а Николаев счастлив с супругой Юлией Проскуряковой.

В этот день двенадцать лет назад они стали мужем и женой. Игорь Николаев напомнил об этом событии своим поклонникам, публично поздравив жену и признавшись ей в любви.

"С нашим днем, любимая! 12 лет в браке! Никелевая свадьба! Одна надежда на любовь!", написал он на своей страничке в Instagram.

Игорь Николаев с женой / скриншот

Отметим, что Юлия Проскурякова и Игорь Николаев поженились в сентябре 2010 года, а в октябре 2015 года появилась на свет их дочка Вероника. Малышке скоро исполнится семь лет.

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму любительницы "русского мира" и террориста-путина Наташи Королевой, Людмилу Порывай.

Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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