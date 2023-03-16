"Рыцарь без страха и упрека": Максим Галкин рассказал про съемки в Украине

Собственный замок мужа Пугачевой стал ему тесен из-за преступлений страны-агрессора против нашей страны. Но у Галкина есть отдушина.

Максим Галкин показал фото со съемок "Все могут короли" в Украине / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и шоумен Максим Галкин не стал испытывать свою совесть, и стал одним из первых артистов из страны-агрессора, который решительно осудил действия кремлевских властей и без страха назвал войну в Украине войной.

Несмотря на то, что его немытая родина от него отказалась, юморист успешно продолжает свою карьеру - ездит на гастроли, где в каждом выступлении не забывает напомнить о своей поддержке Украине, и обличить военных преступников страны-агрессора.

Однако недавно Галкин предался ностальгии: на его странице в Instagram появились снимки, выполненные в 2015 году - тогда он принимал участие в съемках сериала "Все могут короли". Действие происходит в современном мире и в средневековой Англии, которую режиссеры "нашли" в Украине.

видео дня

На серии фотографий Галкин разгуливает в образе рыцаря по Хотинской и Каменецкой крепостям. В подписи к фото он был лаконичен: "Архив. Все могут короли".

В комментариях артиста одни называют сказочным принцем, другие мечтают о таком "короле" в рф. Более язвительные подписчики углядели в снимках ностальгию Галкина по его собственному замку в подмосковном поселке Грязь, который, по слухам, уже выставлен на продажу.

Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

Другие новости про Максима Галкина: