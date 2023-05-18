Russia goodbye: Данилко признался, почему не поменял слова своего хита на Евровидении-2023

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки выступил в финале Евровидения 2023 и упомянул, почему не переделал слова своего хита Lasha tumbai.

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Верка Сердючка / УНИАН и скриншот из видео

Украинский музыкант и комик Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка) рассказал, почему в рамках своего недавнего выступления в финале Евровидения-2023, исполнил оригинальную версию хита Lasha Tumbai. Свою версию событий артист изложил в интервью на Радио Свобода.

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Как говорит Данилко, он регулярно меняет фразу Lasha tumbai на Russia goodbye в этом треке на концертах, но на Евровидении организаторы предупредили его сразу – никаких переделок.

"Тогда Россия услышала слова Russia goodbye. Что они услышали в этот раз, я не знаю. Теперь меня организаторы попросили спеть тот текст, который был в 2007 году. Но мне хотелось бы исполнить все же Russia goodbye, хоть не все от меня зависит", – сказал артист

Также Данилко рассказал, что первым из российских звезд шоу-бизнеса поддержали его в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину. 24 февраля прошлого года ему позвонил юморист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин, а также певица Лайма Вайкуле.

"Мы общались. Я сидел в бомбоубежище на Крещатике, там очень плохая связь и интернет. Я видел, что они что-то писали, но оно не доходило. Россияне очень боятся", – подытожил артист.

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