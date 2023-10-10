Артистка-предательница пытается сохранить свою семью.

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Регина Тодоренко жалуется на проблемы в семье/ коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Певица и телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, которая в кровавой и захватнической войне России против Украины, выбрала террористическую РФ, поделилась проблемами в семье.

По информации пропагандистских СМИ, Тодоренко, которая сейчас показывает в новом шоу красоты врага Украины, жалуется на своих детей. Мол, когда она родила второго ребенка от Влада Топалова, которого цинично назвала Мирослав, то рассчитывала, что ее дети будут дружить.

Вместо этого, у нее дома случаются постоянные драки и ругань. "Без слез, криков и плача - максимум 15 минут", - жалуется артистка.

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Тодоренко делилась также, что обучалась тому, как выстраивать коммуникацию старшего и младшего, но так и не получилось создать здоровые отношения между детьми.

Напомним, ранее, в день, когда террористическая Россия жестоко обстреляла родной город телеведущей украинского происхождения Регины Тодоренко - Одессу, сама телеведущая выкатила видео своего веселого и замечательного отдыха в Турции на своей странице в Instagram.

Ранее муж путинистки и предательницы Украины Регины Тодоренко поделился секретами их личной жизни. Так, пропагандистские телеграмм-каналы с удовольствием шерят видео, где Топалов рассказывает о том, собирается ли он разводиться с Тодоренко и раскрывает очень личные вещи.

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