Розыск Залужного и удар по Москве: звезда "Квартала 95" спародировал Соловьева

Известный комик и артист студии "Квартал 95" Юрий Великий спародировал спор русского пропагандиста Владимира Соловьева и депутата Госдумы РФ и генерала оккупационной русской армии Андрея Гурулева.
"Утро 30 мая в Москве было достаточно громким. Поговаривают туда прилетели дроны и их все сбили.️ Видимо громко сбивали. Естественно, Соловьев в своей студии не мог не прокомментировать это событие. Особенно когда с ним на связи его большой кореш депутат-алко-генерал Гурулев", — прокомментировал новую пародию юморист
Пародия очень актривно набирает просмотры и по состоянию на вечер пятницы, 2 июня, она набрала чуть меньше миллиона на YouTube.
Смотрите на видео пародию Юрия Великого на пропагандиста Соловьева и генерала вражеской армии Гурулева:
Напомним, ранее сообщалось о том, что Юрий Великий записал злую пародию на белорусского диктатора Александра Лукашенко – по поводу того, что на него якобы готовилось покушение.
Великий дал волю своей фантазии и показал, как белорусский диктатор хотел прятаться от "Украины и Польши под руководством НАТО" – причем за шторами в собственном кабинете.
До того российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.
В частности, он даже создал подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие фейки российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачевой.
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