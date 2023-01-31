Юрий Великий рассказал о самой любимой пародии воинов ВСУ и как поздравлял Президента с 45-летием

Актер Вечернего квартала дал откровенное интервью Наталье Мосейчук, в котором рассказал, когда по его мнению закончится война, и почему сейчас важно шутить.

Юрий Великий дал интервью Наталье Мосейчук / Пресс-служба

На днях ведущая Наталья Мосейчук на своем YouTube канале опубликовала новое интервью с автором и актером Вечернего квартала Юрием Великим, известным копированием голоса Президента Украины Владимира Зеленского. Во время полномасштабного вторжения Юрий также поддерживает украинцев видео пародиями на события и высказывания, которые становятся вирусными в обществе - пародировал женщину, которая не хочет уезжать из Крыма, обращение белорусского диктатора лукашенко, новогоднее обращение пропагандистской певицы чичериной и прочее.

В разговоре с Натальей Мосейчук Юрий вспомнил, когда сделал свою первую пародию на Президента: "Это было в день его инаугурации. Я сидел на детской площадке у дома и 4,5 часа записывал. У меня разрядился телефон, покупал леденцы для горла в аптеке, ведь голос сел. Но кажется, я поймал его фирменную хрипотцу. Мы с моим коллегой по Кварталу никогда этого не показывали, но пародии на Зеленского начали делать еще с 2009 года, когда только начали работать в Студии. Между собой очень часто разговаривали его голосом".

Сейчас пародии Юрия Великого набирают миллионы просмотров и ширятся в социальных сетях и телеграмм каналах, но актер вспоминает, что после начала полномасштабного вторжения ему как и всем украинцам было трудно собраться и начать шутить.

"Записал первую пародию на пятый день полномасштабного вторжения. Написал ее за полчаса, это была пародия на лукашенко. Тогда был в укрытии, на паркинге, с большим количеством людей, из вещей почти ничего не было. Поэтому соседи принесли мне рубашку, галстук. Записал с первого дубля на телефон, а за ним - где-то 50 зрителей, для которых я тоже старался. Это меня очень отвлекло от того ужаса, который был вокруг. А когда я выложил в интернет, и люди начали писать, что пародия их очень воодушевила и подняла настроение, понял - надо писать дальше, давать людям глоток свежего воздуха. Когда узнал, что смотрят даже на передовой, начал записывать и для отдельных бригад и батальонов, ведь это поднимало нашим защитникам боевой дух",- вспоминает Юрий.

За почти год полномасштабной войны с рф Великий в составе творческой группы студии Квартал 95 объехал всю Украину с благотворительными выступлениями: "На 10 день войны мы уже поехали с выступлением в воинскую часть на Киевщине. Я, Жека Кошевой, Саня Пикалов и певцы. Затем дали более 200 концертов в разных регионах. Выступали и в метро, и в чистом поле, и в лесу, в 3 км от государственной границы с Беларусью, в освобожденном Херсоне. Мы сами заряжаемся энергией, когда приезжаем к ребятам. Бойцы всегда встречают очень тепло".

Юрий также вспомнил, какую пародию больше всего любят украинские военные: "На передовой я всегда показываю две пародии - это "спикер Министерства оборванцев раскисшей Федерации" генерал-лейтенант конашенков. "Погибших нет, есть отрицательно рожденные", "Своих не бросаем, а кого бросили - тот не свой" - эти выражения из пародии максимально отражают их менталитет. Вторая - на Президента: она более патриотична, потому что все знают характер нашего Президента, что он выезжает в горячие точки".

Великий имеет свое предположение, когда может закончиться война: "Тогда, когда русские матери будут больше любить своих сыновей, чем ненавидеть чужих" . Кстати, почти 20% аудитории его канала - из россии.

На вопрос, поздравляла ли студия Квартал 95 Президента с его 45-летием, Юрий Великий рассказал, что Владимира Зеленского актеры поздравляли в социальных сетях и мессенджерах. А вот думает ли Квартал над победным концертом, Юрий прокомментировал: "Я думаю, что мы объездим всю Украину, а на концертах будут присутствовать военные и все украинцы, кто приближал нашу победу. Их всех мы сможем поблагодарить".

Об изменении характера Президента Владимира Зеленского и Первой Леди Елены Зеленской, процесс записи пародий и россиян, которые смотрят YouTube-канал Юрия Великого - смотрите в интервью на канале Натальи Мосейчук.

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