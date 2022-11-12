Ротару отреагировала на возвращение Херсона

София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official/

Именитая украинская певица София Ротару отреагировала на важнейшее событие для всех украинцев, а именно на взятие ВСУ Херсона.

Об этом Ротару сделала пост на своей странице в социальной сети Instagram.

София Ротару опубликовала сториз, где написала, что Херсон - это Украина. На фото также "красуется" схематический арбуз, символ освобожденного города.

Напомним, ранее внучка Софии Ротару, модель и блогерка Соня Евдокименко большую часть лета провела в Беверли-Хиллз - загорала, купалась в океане, снималась для модных брендов.

Но лето заканчивается, как и заканчивается калифорнийская мечта. Девушка планирует возвращаться в Нью-Йорк, на Манхэттен, который давно стал для нее вторым домом.

Свое возвращение Евдокимено анонсировала в сторис на своей странице в Instagram - она будет в городе уже в ближайшие дни, чтобы успеть подготовиться к осенней неделе моды.

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