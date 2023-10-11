Российского певца Диму Билана экстренно госпитализировали

Российскому певцу стало плохо во время гастрольного тура.

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Дима Билан оказался в больнице, Коллаж Главред, Фото Instagram/bilanofficial

В террористической России сообщили о госпитализации артиста Димы Билана, который как и многие другие "хорошие русские" молчит о войне в Украине и о нападении России.

Об этом появился пост на странице артиста в Instagram.

"Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога! Сейчас я под его наблюдением! Переезды и перелеты - могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать - я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку", - сообщил артист.

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Напомним, российский певец Дима Билан оскандалился, выйдя пьяным на сцену во время выступления на свадьбе в Казахстане. Позже артист прокомментировал резонансный инцидент.

Кадры и комментарий певца вызвали ажиотаж в Сети, а его поведение оценил психиатр-нарколог, призвав его обратится к медикам.

Ранее американский писатель, Король ужасов Стивен Кинг был госпитализирован для срочной операции. Жуткое ДТП, которое случилось с ним в 1999 году, до сих пор портит здоровье пожилому литератору - у него стала отказывать нога.

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