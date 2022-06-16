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Российский комик восхитился мужеством украинцев и Зеленского: "Представить себе такое было сложно"

16 июня 2022, 04:11

Михаил Шац рассказал, что его поражает в Украине больше всего.

Михаил Шац восхитился украинцами и президентом Зеленским / Коллаж

Российский актер, шоумен и комик, а также бывший супруг Татьяны Лазаревой, Михаил Шац в интервью для канала Новое время рассказал, что думает об украинском народе и президенте Зеленском, которые оказались на виду у всего мира.

Артист с первого дня войны выразил строгую антивоенную позицию, с 2011 года является членом протестного движения России и имеет оппозиционные нынешней власти РФ взгляды. Опасаясь репрессий Шац бежал из страны, и сейчас проживает в Израиле.

В недавнем интервью, он рассказал, что продолжает пристально следить за новостями о войне в Украине. Из всего новостного потока больше всего его "цепляют" истории о героизме украинцев: "Я абсолютно поражен и восхищаюсь духом украинского народа, его стремлением в этой борьбе за свободу и независимость. Этот героизм, ужасы, которые там происходят. Вот эта борьба с явно превосходящим противником, это упорство..."

Кроме того он вспомнил, как поздравлял с инаугурацией бывшего коллегу по КВН, а ныне - президента Украины, Владимира Александровича Зеленского. Тогда Шац заявил, что у него не хватило бы смелости на выборы, сейчас же он удивлен и восхищен мужеством нашего гаранта, который стал одним из самых влиятельных людей на планете.

"Владимир, конечно, поражает. Действительно человек, занявший вдруг неожиданно такое место. Оказался в центре внимания всего мира. Представить себе такое было сложно. Это мне говорит о том, что каждый из нас способен на многое. Он оказался в таких условиях. Это вызывает не просто восхищение, но и удивление. Какие-то мысли, что каждый из нас может порыться в себе и тоже вытащить что-то. Главное не бояться этого делать", - заявил комик.

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Ранее украинский певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

Также Главред рассказывал, что российский и американский журналист, ведущий и писатель Владимир Познер нарушил молчание и сделал загадочное заявление о войне в Украине.

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