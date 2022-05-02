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Российский актер-путинист рассказал о дружбе с Хлывнюком: "Вступил в эту безумную тероборону"

2 мая 2022, 22:39

Звезда Стиляг не понял, почему украинский певец спонсирует "нацистские формирования", а с ним прекратил общение.

Антон Шагин рассказал о дружбе с Андреем Хлывнюком, которая закончилась из-за войны / Коллаж

Российский актер, известный по главной роли в фильме Стиляги, Антон Шагин открыто одобряет военное вторжение рф в Украину и кровавую политику путина. При этом артист искренне не понимает, почему испортилась его многолетняя дружба с украинским музыкантом, лидером группы Бумбокс Андреем Хлывнюком.

"Мы действительно с ним очень здорово общались... Мы раньше с ним по Киеву вместе гуляли много, пили пиво, читали стихи друг другу. Я к нему прилетал на концерты в разные города", - вспоминает Шагин.

Затем, после событий 2014-го года в Украине, актер продолжал купаться в ласке тирана-президента рф, получать награды, что рассердило его украинского товарища: "Я получил государственную премию из рук владимира владимировича путина. И об этом узнал мой близкий на тот момент товарищ из Киева. Он написал мне в WhatsApp: "Что происходит?" А я написал в ответ: "А в чем проблема, брат?"... Я всегда отстаивал открыто свою позицию. Потом наши отношения начали портиться. В 2017 году он окончательно разорвал наше общение".

Несмотря на то, что с того момента прошло уже пять лет, Шагин так и не понял, почему же общение прекратилось. Он все еще удивлен, что Хлывнюк вступил в территориальную оборону и собирает деньги для украинских волонтерских организаций.

"В связи с тем, что он вступил в эту безумную тероборону и постит свои какие-то безумные дела... Месяц назад, когда еще был Instagram, я был на него подписан, хотя он от меня давно отписался. А я сохранял огонек, что у него проснется здравомыслие. Но это было тщетно, потому что уже он отправлял со своих концертов деньги на поддержку различных формирований, очевидно, нацистских... Думаю, что он не поменяет свое мнение, он не услышит", - рассказывает актер-путинист в замешательстве.

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Ранее стало известно, что уроженка украинского Ужгорода, певица Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом Елка, развлекает россиян в Сочи.

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