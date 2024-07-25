150 свидетелей снова поднимут на уши в связи с возобновлением расследования.

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В террористической России продолжают искать виновного в смерти Талькова / Коллаж Главред, фото Российская газета

Российских певцов-путинистов Олега Газманова, Игоря Николаева, Наташу Королёву, Богдана Титомира, предательницу Лолиту, а также беглеца Александра Цекало допросят в суде по делу убитого певца и композитора Игоря Талькова.

Как пишет пропагандистский Телеграмм-канал Mash, 150 свидетелей снова поднимут на уши в связи с возобновлением расследования. Выяснилось, что заочно арестованный убийца Шляфман — брат питерского криминального авторитета 90-х. Вероятно, это помогло ему сбежать от правосудия в Израиль.

Как сообщают пропагандисты, первое заседание пройдёт 23 июля в Петроградском районном суде Петербурга. Возобновление дела 33-летней давности инициировал адвокат организации "Сорок сороков". Несмотря на то, что Валерий Шляфман сбежал из России.

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По версии следствия, Игоря Талькова застрелили в 1991 году в ленинградском дворце спорта "Юбилейный" в разгар ссоры. Изначально перед Тальковым должна была петь Азиза, но её телохранитель Игорь Малахов потребовал, чтобы она выступала после. Итог — драка и говорят, что именно Тальков первым достал оружие.

Кто такой Игорь Тальков Игорь Тальков - советский рок-музыкант, певец, автор песен, гитарист, поэт-песенник, киноактёр и писатель. Основатель и лидер рок-группы "Спасательный круг"; до этого сотрудничал с группами "Апрель", "Калейдоскоп" и "Электроклуб". По данным Википедии, 6 октября 1991 года Игорь Тальков был убит во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Малахов ответил из револьвера, ни в кого не попал, а вот пуля Шляфмана оказалась точнее — он стрелял в охранника и случайно попал в Талькова.

Активисты считают, что почерк не похож на убийство по неосторожности. В противном случае коллега певца попытался бы спасти Игоря, а не побежал заметать следы преступления. Порядок действий и их сложность указывают на то, что шаги предварительно продумали, говорит юрист Георгий Солдатов.

Директор Талькова ещё в 1992 году уехал в Израиль, сменил имя — теперь его зовут Валерий Высоцкий — и никакой ответственности так и не понёс. Его брат, известный в криминальных кругах, мог помочь Валерию уехать из страны, считают общественники. Поэтому они попросят суд учесть и это.

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