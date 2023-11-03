Российская помойка Соловьев вызверился на Анджелину Джоли

Соловьев успевает влезть в каждую историю и исковеркать ее по-максимуму.

https://stars.glavred.info/rossiyskaya-pomoyka-solovev-vyzverilsya-na-andzhelinu-dzholi-10513699.html Ссылка скопирована

Анджелина Джоли разозлила Соловьева / Коллаж Главред, скриншот Instagram

Главный пропагандист террористической России и кандидат на международный трибунал Владимир Соловьев, дотянул свои мерзкие руки и до голливудской актрисы Анджелины Джоли.

Так, во время своего лживого низкосортного пропагандистского шоу, Соловьев упомянул пост Анджелины Джоли, в котором та поддержала мирное население Газы и назвала город "братской могилой".

По словам Соловьева, актриса якобы игнорировала события 2014 года, когда "бомбили Донбасс". Только вот пропагандист забыл сообщить, что Донбасс в 2014 году бомбила как раз террористическая Россия.

видео дня

"Это преднамеренная бомбардировка попавшего в ловушку населения, которому некуда бежать. Газа уже почти два десятилетия является тюрьмой под открытым небом и быстро превращается в братскую могилу. 40% убитых — невинные дети. Убивают целые семьи. В то время как мир наблюдает и при активной поддержке многих правительств, миллионы палестинских гражданских лиц - детей, женщин, семей - подвергаются коллективному наказанию и дегуманизации, при этом их лишают еды, лекарств и гуманитарной помощи в нарушение международного права. Отказываясь требовать прекращения огня по гуманитарным соображениям и не позволяя Совету Безопасности ООН навязать его обеим сторонам, мировые лидеры являются соучастниками этих преступлений", - написала актриса на своей странице в Instagram.

Пост Анджелины Джоли / Скриншот Instagram/angelinajolie

Напомним, ранее Легендарная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впервые за многие годы заметно изменила свой публичный образ. Новыми фотографиями со звездой поделился бренд Chloe на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, ранее Анджелина Джоли, которая славится своими гуманитарными миссиями по всему миру, в очередной раз не осталась в стороне от Украины.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.