Российская модель Ирина Шейк начала охоту на мужчин в США и Европе

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Ирина Шейк ищет себе бойфренда / Коллаж Главред, фото Instagram/irinashayk

Российская модель Ирина Шейк "ищет в Европе и США".

Об этом сообщает издание Page Six, со ссылкой на своего источника. Тот даже предположил, что россиянку Шейк интересует недавно освободившийся Том Круз, который буквально недавно расстался с другой представительницей террористической страны - Эльсиной Хайровой.

"Мы слышали, что 38-летняя Шейк, которая недавно была на обложке Vogue Italia, посетит Met Gala, так называемый "Оскар моды", организованный Vogue и Институтом костюма Метрополитен-музея, в первый понедельник мая", - сообщило СМИ.

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Таблоид также припоминает, что Шейк и ее бывший, 46-летний Брейди, впервые были замечены вместе в августе после того, как Page Six эксклюзивно сообщила, что у супермодели "полетели искры", когда она встретила его на звездной свадьбе в Италии.

В последний раз их видели вместе в середине января в ресторане в Нью-Йорке.

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Напомним, несмотря на то, что в начале полномасштабной войны модель призывала к миру и даже публиковала контакты организаций, чья деятельность направлена на помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам, это использование Z-символики было воспринято крайне отрицательно. Мировое сообщество всколыхнула эта выходка Шейк, и они призвали мировые бренды разорвать рабочие контракты с моделью.

Ранее также Ирина Шейк потеряла 11 миллионов подписчиков в Instagram через 24 часа после разрыва с Криштиану Роналду, который, как оказалось, является самым популярным человеком в социальной сети.

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