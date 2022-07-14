Россияне устроили вакханалию на могиле Шатунова: бросаются на крест и танцуют

Россияне устроили вакханалию на могиле Шатунова / скрнишот

Певцу Юрию Шатунову, который ушел из жизни от острой сердечной недостаточности, до сих пор нет покоя. Поклонники солиста "Ласкового мая" ежедневно приходят на его могилу и устраивают беспредел.

Его могила на Троекуровском кладбище в Москве превратилось в место паломничества фанатов.

"Народ валит и валит. Небольшими группами, но стекаются с утра и до закрытия. Некоторые искренне плачут, даже рыдают навзрыд. Песни Шатунова поют, включают их на телефоне", - рассказал охранник кладбища российским СМИ.

Люди не реагируют на замечания и продолжают галдеть и вести себя неприлично.

Читайте такжеСмерть Юры Шатунова разбила сердце Сердючке"Я попросил выключить. Все-таки здесь кладбище, а не дискотека. Но это еще ладно. Некоторые граждане, например, приходят и игрушки и письма с могилы забирают. А совсем ненормальные, в прямом смысле на крест бросались. Другие на венки ложатся ради селфи…" , - рассказал сторож.

Напомним, о смерти певца стало известно утром, 23 июня. Концертный директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил, что причиной внезапной кончины артиста стал обширный инфаркт, который спровоцировала оторвавшаяся бляшка в сердце.

Позже выяснилось, что Шатунов употреблял спиртное за несколько часов до трагедии. Кудряшов рассказал, что они ужинали вместе - ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо.

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