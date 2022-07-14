Россияне устроили вакханалию на могиле Шатунова: бросаются на крест и танцуют

Не очень адекватные поклонники певца ведут себя вызывающе.
Певцу Юрию Шатунову, который ушел из жизни от острой сердечной недостаточности, до сих пор нет покоя. Поклонники солиста "Ласкового мая" ежедневно приходят на его могилу и устраивают беспредел.
Его могила на Троекуровском кладбище в Москве превратилось в место паломничества фанатов.
"Народ валит и валит. Небольшими группами, но стекаются с утра и до закрытия. Некоторые искренне плачут, даже рыдают навзрыд. Песни Шатунова поют, включают их на телефоне", - рассказал охранник кладбища российским СМИ.
Люди не реагируют на замечания и продолжают галдеть и вести себя неприлично.
Читайте такжеСмерть Юры Шатунова разбила сердце Сердючке"Я попросил выключить. Все-таки здесь кладбище, а не дискотека. Но это еще ладно. Некоторые граждане, например, приходят и игрушки и письма с могилы забирают. А совсем ненормальные, в прямом смысле на крест бросались. Другие на венки ложатся ради селфи…" , - рассказал сторож.
Напомним, о смерти певца стало известно утром, 23 июня. Концертный директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил, что причиной внезапной кончины артиста стал обширный инфаркт, который спровоцировала оторвавшаяся бляшка в сердце.
Позже выяснилось, что Шатунов употреблял спиртное за несколько часов до трагедии. Кудряшов рассказал, что они ужинали вместе - ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо.
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