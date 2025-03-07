Роскошная Ева Мендес показала, какое должно быть тело в 51 год

Актриса продолжает удивлять своей красотой и прекрасной фигурой.

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Ева Мендес роскошно выглядит на свои 50 лет / Коллаж Главред, фото Instagram/evamendes

Вы узнаете:

Лицом какого бренда стала Ева Мендес

В чем она позировала

Популярная голливудская актриса Ева Мендес празднует свой день рождения стильно.

"Моя новая кампания и мой новый век только что вышли!" — подписала в Instagram фотографии из летней рекламы Stella McCartney 2025 года актриса, которой в среду исполнился 51 год.

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Мендес позировала в прозрачном шелковом макси-платье с одним рукавом-накидкой, юбкой с высоким разрезом и завернутыми и завязанными деталями.

"Сегодня мне 51 год, и я так благодарна за все эти причины", — продолжила актриса.

Хотя на протяжении всей своей карьеры она сотрудничала с "потрясающими дизайнерами", Мендес говорит, что она "никогда не чувствовала себя сексуальнее", чем когда носила образы от Маккартни.

Это не первый раз, когда мать двоих детей становится лицом шумных фотосессий люксового бренда.

Мендес была звездой зимней кампании Стеллы Маккартни 2024 года "It’s About F—g Time", демонстрируя экологичные образы.

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Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также звезда "Матрицы" и "Джона Уика" Киану Ривз раскрыл секрет крепких отношений с 51-летней подругой. 60-летний артист никогда не был женат, и нынешний роман для него самый продолжительный.

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