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Россияне отобрали дом родителей Джамалы в Крыму: певица раскрыла их план на дом

Юлия Закрепа
30 июня 2024, 15:41
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Россияне хотят незаконно превратить родительский дом Джамалы в санаторий для оккупантов.
Россияне отобрали дом родителей Джамалы в Крыму: певица раскрыла их план на дом
У родителей Джамалы россияне отобрали дом / коллаж: Главред, фото: instagram/jamalajaaa

Известная украинская певица Джамала сообщила, что российские оккупанты отобрали родительский дом и рассказала о дальнейшей судьбе семейного дома.

На своей странице в Instagram рассказала, что длительное время она не может посетить родной Крым из-за российской агрессии. Ее трое маленьких детей продолжают страдать от постоянных преступлений со стороны РФ. Джамала также заявила, что после того, как дом ее родителей в Крыму попал в руки оккупантов, россияне намерены незаконно превратить его в санаторий для своих вражеских войск.

"Мои дети - уже пятое поколение в семье, которое страдает от российской агрессии. Мои два маленьких сына и малыш, который только месяц назад родился, еще не были в моем родительском доме. Но я все равно молюсь и мечтаю им его показать. На днях российские оккупационные власти объявили, что они забирают дом моих родителей, дом дедушки, угрожая сделать на его месте санаторий для российских военных. Я понимаю, что это не просто сообщение мне, это сообщение всем крымским татарам, украинцам, непокоренным: "Будешь говорить - мы тебе закроем рот!". Они снова убивают, калечат, сажают и пытаются стереть из памяти целый народ. Конечно, о законности действий на оккупированных территориях и правах человека не может идти и речи", - потрясла артистка.

видео дня

Смотрите видео о том, как у родителей Джамалы забрали дом:

Джамала отметила, что будет рассказывать о циничных поступках россиян всегда и везде и не оставит этот враждебный произвол просто так.

"Молчать я не могу, и не буду! Я бы хотела этим летом быть просто мамой и наслаждаться своим младенцем. И я искренне мечтаю, чтобы у каждого ребенка никто не мог забрать дом, или прийти в этот дом без разрешения. Поэтому я выбираю не бояться, а бороться! Слава нашим защитникам! Слава Украине!", - едва сдерживая слезы, произнесла Джамала.

Кто такая Джамала?

Джамала (настоящее имя - Суса́на Али́мовна Джамалади́нова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

Напомним, что российские оккупанты пытаются отобрать имущество у Джамалы. В оккупированном Крыму российская террористическая псевдовласть делает противозаконные попытки лишить украинскую певицу Джамалу имущества.

Многодетная Джамала показала своего новорожденного "третьего принца". Вместе с крохой Алимом Джамала ходит на студию и записывает новые песни, продолжает активно вести блог и общаться с поклонниками.

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