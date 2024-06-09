Оккупанты пытаются отобрать имущество у Джамалы

Украинская певица Джамала может остаться без своего имущества в Крыму.

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Джамала может лишиться своего имущества в Крыму / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В оккупированном Крыму российская террористическая псевдовласть предпринимает противозаконные попытки лишить украинскую певицу Джамалу имущества.

По данным ТСН, члена так называемого крымского парламента, оккупанты намерены отобрать все активы певицы. Пропагандисты обвинили Джамалу в "совершении по отношению к РФ недружественных действий" и помощи ВСУ.

"Планируется пополнить перечень национализированного имущества новыми объектами, принадлежащими 110 лицам, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ. Среди этих людей – Джамаладинова Сусана Алимовна, известная как певица Джамала, в отношении которой возбуждено уголовное дело, а саму исполнительницу распространяемую ею фейковую информацию о Вооруженных силах России", – говорится в заявлении "главы" оккупационного крымского парламента Владимира Константинова.

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Кто такая Джамала? Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

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