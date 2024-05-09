"Были погрешности": Джамала оценила шансы Украины на победу в Евровидении-2024

Победительница Евровидения-2016 прокомментировала выступление Alyona Alyona и Jerry Heil в первом полуфинале.

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Джамала высказалась про выступление Alyona Alyona и Jerry Heil в первом полуфинале Евровидения-2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa, instagram.com/thejerryheil

В ночь на 8 мая украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil с блеском выступили на сцене первого полуфинала Евровидения-2024, что по достоинству оценили не только зрители, но и букмекеры. За два дня до гранд-финала шансы Украины на победу в конкурсе значительно выросли.

Разделяет ли оптимизм букмекеров певица Джамала, она рассказала в эфире телемарафона. Победительница Евровидения-2016 выразила свое мнение про шансы Alyona Alyona и Jerry Heil на победу.

"Я очень горжусь нашими девушками, как и вся страна. Это всегда волнующее. ... Alyona Alyona и Jerry Heil всегда на связи со мной. Я знаю, что добавить нам технически, чтобы мы не были ниже второго места, но это супер секрет. Скажу им только лично. Номер мощный, песня содержательна, и все это гармонично. ... Конкуренты есть. Были какие-то операторские погрешности, нюансы. Мне они были видны, а кому-то нет. Мне хочется, чтобы Alyona Alyona и Jerry Heil усовершенствовали свой номер в гранд-финале, и чтобы все было просто вау", - говорит Джамала.

Также титулованная артистка дала конкурсанткам из Украины ценный совет: "Много надежд возлагаю на девушек, с каким настроением они выйдут. Мне очень хочется, чтобы они были светлыми в глазах, чтобы были на 100% сильными и идеальными в вокале. Зрители — это супер. Они будут голосовать за нас. Очень хочется, чтобы и жюри за нас проголосовало. Они придирчивы, они разбирают песню по костям".

Смотрите видео выступления alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале Евровидения-2024:

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.

Евровидение-2024 - последние новости:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также стало известно, кто вошел в первую десятку финалистов Евровидения-2024 по результатам первого полуфинала. Финал конкурса состоится 11 мая в 22:00 по киевскому времени.

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