Робби Уильямс планирует выступить в Украине на "Евровидении-2023"

Робби Уильямс сделал оптимистичное заявление/ Instagram

Популярный британский певец Робби Уильямс мечтает выступить на Евровидении-2023, которое состоится в Украине после победы группы Kalush Orchestra.

Певец подробно рассказал о своей любви к песенному конкурсу и сказал, что надеется, что сможет принять участие в следующем шоу, пишет The Mirror.

Впрочем, 48-летний артист отметил, что планирует спеть в перерыве между номерами конкурсантов, а не представлять Великобританию.

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"Никто из звезд не делал этого, пока первыми не выступили Джастин Тимберлейк и Мадонна. Я подумал, что тоже хочу. Так что я написал свое имя. Я слышал, что это может быть в Украине, но все равно поеду! Я действительно люблю "Евровидение", – признался он.

Напомним, известный британский поп-певец Робби Уильямс заявил о том, что шутил, когда утверждал о сексе с четырьмя из пяти участниц коллектива Spice Girls. На самом деле, подчеркнул артист, он вступал в интимные отношения только с тремя певицами из группы.