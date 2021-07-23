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Рик и Морти, и Охотники на Троллей стали самыми популярными сериалами Netflix в Украине

23 июля 2021, 12:29

Телесервис Netflix вовсю работает над украинизацией своего сайта для пользователей из Украины, а пока что показал, какие сериалы для украинцев стали самыми интересными.

Netflix
Netflix / playua.net

С недавних пор у Netflix появилась функция регулярного определения самых популярных сериалов, она рассчитывается для каждой отдельной страны и показывается в кабинете пользователя, который проплатил свой абоненмент.

На фоне того, что сейчас выходят новые серии Рика и Морти, и готовится финальная часть Саги Охотники на Троллей, в Украине снова обновился список топ-10 просматриваемых шоу.

Если раздумываете, что посмотреть на приближающихся выходных - можно обратить внимание на этот рейтинг от Netflix.

Топ-10 сериалов и фильмов на Neflix

1. "Секс/Жизнь"

Несмотря на неоднозначное название - это не какая-то эротика. Главная героиня сериала по своему желанию стала матерью и женой. Но ее мысли не покидает бурное прошлое. Ее постоянно мучают влажные воспоминания бывшем на фоне размеренной и спокойной жизни в настоящем. И вот судьба приносит ей возможность – ее любовник возвращается из прошлого...

2. "Как стать тираном"

Документальный сериал с провокационным названием уже через несколько дней после появления попал в топ-10 украинских любимых лент.

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В сериале есть упоминание об Украине и Голодоморе. Ведущим шоу стал Питер Динклэйдж - десница Дейенерис из Игры престолов.

3. "Хороший доктор"

Сериал рассказывает о парне Шоне Мерфи, молодом хирурге, страдающем аутизмом. Вопреки нулевым способностям к социализации, но большому таланту он попадает в престижную больницу Сан-Бонавентура в Сан-Хосе. Шон использует свой врожденный талант для того, чтобы спасать жизни пациентов и бросить вызов своим скептическим коллегам.

4. "Рик и Морти 5 сезон"

Да, да, лишь недавно новый сезон стартовал на экранах, но он действительно бесспорный лидер среди "мультиков для взрослых" уже не первую неделю. Куда заведет Рика его одержимость в этом сезоне, и кто из его родственников еще больше станет похожим на безумного социопата-ученого, которого боятся все во вселенной?

5. "Я никогда не..."

Пережив ужасный год, американка индийского происхождения Дэви пытается изменить свою жизнь и стать популярной в школе, однако это не так легко сделать, как она считала. Сериал о подростковых проблемах, расизме, и особой культуре иммигрантов в США добавит шарма вашим выходным.

6. "Великолепная семерка"

Крисс Пратт возглавляет банду героев-неудачников, которые становятся на защиту небольшого городка на Диком Западе. Черт, это не Стражи Галактики, но о чем будет сериал, и как будет развиваться сюжет мы уже и так знаем.

7. "Люпен 2 сезон"

Второй сезон новой адаптации романов о гениальном воре. Только эта очень не расиситская, и обращена на очень важный слой общества. Ассан Диоп – вор-джентльмен, который еще в детстве прочитал книгу о приключениях грабителя Арсена Люпена и теперь собирается обчистить Лувр. Это месть богатому семейству, из-за которого 25 лет назад отца Диопа незаслуженно осудили за преступление.

8. "Охотники на троллей: Восстание титанов"

Гильермо Дель Торо готов поставить жирную точку в истории о магии, троллях, гоблинах и волшебниках, а также стереть с лица земли Аркадию в последнем порыве противостояния, на этот раз такой мощности, что все силы должны объединить и пришельны, и люди и все магические существа.

9. "Элита"

Испанский сериал о том, как трое подростков из бедных семей попадают в "Лас Енчинас" – самую престижную школу в Испании. Обеспеченным детям не нравятся новички, и начинается безжалостная битва за власть. В ход пойдут любые средства и методы, даже убийство...

10. "Бладшот"

Неожиданно в рейтин сериалов затесался фильм 2020 года с Вином Дизелем. В этот раз его герой ради семьи уничтожает корпорацию, которая создает технически модифицированных солдат, чтобы поставить их на защиту совсем не великого государства США,

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