"РФ - мировое зло, а ее жители - умственно отсталые": группу Би-2 требуют признать спонсорами терроризма за правду

Участников российской рок-группы "Би-2" требуют признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них всё имущество в террористической России.
По информации пропагандистского телеграмм-канала SHOT, россияне бесятся из-за того, что солист группы Лёва признался, что покупает транспорт для Украины, а также публично пообещал, что будет финансировать ВСУ до конца войны, которую против Украины развязала Россия.
Как стало известно пропагандистам, просьба "наказать музыкантов за измену" поступила сразу в три ведомства: Генпрокуратуру, СК РФ и Министерство культуры.
"Лидер группы — 51-летний иноагент Егор Бортник (настоящее имя Лёвы), общаясь с подписчиками в запрещённой инсте, признался, что покупает автомобильную технику для нужд Украины. Он также заверил всех, что будет финансировать киевский режим, пока не закончится война, и заявил о солидарности с ним его коллег-музыкантов. Лёва также назвал Россию мировым злом, а большинство жителей РФ — умственно отсталыми. Позже он удалил эти комменты", - пишет канал.
Теперь госведомства страны на болотах требуют признать членов группы спонсорами терроризма, возбудить уголовные дела за госизмену и лишить их всего имущества, которое осталось в России, а также изъять всё их творчество из публичного доступа.
Напомним, ранее группа Би-2, которая осудила нападение России на Украину и убийства мирных граждан, спели свою легендарную песню "Мой рок-н-ролл", однако без сумасшедшей путинистки, российской террористки Чичериной. Вместо нее песню спела актриса Чулпан Хаматова.
Ранее также легендарный русский рок-музыкант и солист коллектива "Би-2" Лева (настоящее имя − Егор Бортник) устроил конфликт с фолловерами на своей странице в Instagram.
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