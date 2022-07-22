Режиссера Ералаша осудили на 14 лет за педофилию

Илья Белостоцкий осужден за сексуальное насилие над несовершеннолетними / facebook.com/ilya.belostotsky.5

Режиссер-постановщик детского киножурнала Ералаш и телесериала След 48-летний Илья Белостоцкий был арестован по обвинению в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним в октябре 2020 года.

В спустя два года в одном из судов Москвы ему был вынесен приговор - 14 лет заключения в колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Об этом сообщают росСми.

Суд признал Илью Белостоцкого виновным по пункту Б части 4 статьи 132 УК РФ (действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении ребенка до 14 лет).

В 2018 году осужденный совершил сексуальное насилие над несовершеннолетним мальчиком. Кроме того Белостоцкому было выдвинуто обвинение в хранении детской порнографии, которую у режиссера обнаружили при обыске.

Слушание было закрытым, поэтому признал ли он свою вину в преступлениях - не известно.

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