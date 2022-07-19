61-летний сексуально зависимый Дэвид Духовны показал новую подружку в два раза младше него

Дэвид Духовны показал новую девушку - 29-летнюю Моник Пендлберри / imdb.com

Американский актер, писатель и музыкант, известный благодаря ролям в сериалах Секретные материалы и Блудливая Калифорния, Дэвид Духовны появился на публике со своей новой девушкой. Об этом сообщает Daily Mail.

Предыдущие отношения 61-летнего мачо не задались: в конце девяностых он женился на актрисе Тее Леони, с которой воспитывал двоих совместных детей. Однако поддерживать видимость идеальной семьи стало невозможно в 2008 году - Духовный публично признался, что страдает сексуальной зависимостью. Леони ушла от него, а актер отправился лечить свою гиперсексуальность.

После этого они пытались восстановить семью, и даже прожили вместе еще 2 года, однако их отношения окончательно испортились.

Духовны - холостяк с 2011 года (официально - с 2014). После своей зависимости и весьма публичного брака и развода с Теей Леони, актер принял решение охранять свои отношения от посторонних глаз.

Однако недавно он все же попался в объективы папарацци в компании своей новой подруги - 29-летней Моник Пендлберри, с которой знаком с 2017 года. Девушка ранее работала на его друга Халила Рафати. Пару застали на выходе из супермаркета, где они совершали покупки.

David Duchovny, 61, makes very rare outing alongside girlfriend Monique Pendleberry, 29, in LA https://t.co/1yMVQggaTZpic.twitter.com/7pPQLxJMeG — The Latest Celebrity News 24/7 (@smackgirls) July 19, 2022

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