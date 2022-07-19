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61-летний сексуально зависимый Дэвид Духовны показал новую подружку в два раза младше него

19 июля 2022, 22:10

Пара познакомилась 5 лет назад благодаря другу актера.

Дэвид Духовны
Дэвид Духовны показал новую девушку - 29-летнюю Моник Пендлберри / imdb.com

Американский актер, писатель и музыкант, известный благодаря ролям в сериалах Секретные материалы и Блудливая Калифорния, Дэвид Духовны появился на публике со своей новой девушкой. Об этом сообщает Daily Mail.

Предыдущие отношения 61-летнего мачо не задались: в конце девяностых он женился на актрисе Тее Леони, с которой воспитывал двоих совместных детей. Однако поддерживать видимость идеальной семьи стало невозможно в 2008 году - Духовный публично признался, что страдает сексуальной зависимостью. Леони ушла от него, а актер отправился лечить свою гиперсексуальность.

После этого они пытались восстановить семью, и даже прожили вместе еще 2 года, однако их отношения окончательно испортились.

Духовны - холостяк с 2011 года (официально - с 2014). После своей зависимости и весьма публичного брака и развода с Теей Леони, актер принял решение охранять свои отношения от посторонних глаз.

Однако недавно он все же попался в объективы папарацци в компании своей новой подруги - 29-летней Моник Пендлберри, с которой знаком с 2017 года. Девушка ранее работала на его друга Халила Рафати. Пару застали на выходе из супермаркета, где они совершали покупки.

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Ранее 46-летняя певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская порадовала поклонников новостью о пополнении в ее семье, и раскрыла пол ребенка.

Также стало известно, что американская супермодель Эмили Ратаковски разводится с мужем после 4 лет брака. Актер и продюсер Себастьян Бир-Макклард оказался "серийным кобелем" и регулярно изменял одной из красивейших женщин мира.

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