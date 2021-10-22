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Режиссер Ералаша обвинен в педофилии и хранении детской порнографии

22 октября 2021, 10:44
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Илье Белостоцкому грозит наказание сроком до 10 лет.

Илья Белостоцкий находится в СИЗО по обвинению в педофилии / facebook.com/ilya.belostotsky.5

Режиссер-постановщик детского киножурнала Ералаш и телесериала След Илья Белостоцкий находится под стражей в СИЗО по обвинению в педофилии.

Об этом сообщают ТАСС с ссылкой на личные источники в правоохранительных органах. Белостоцкий находится в СИЗО в ожидании приговора.

"Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позднее обвинение было ужесточено до ч. 3 ст. 134 УК РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"), которая предусматривает наказание до 10 лет. В настоящее время он содержится в СИЗО", - заявляет источник ТАСС.

По данным Telegram-канала 112 режиссера задержали еще в прошлом году. Пропажу Белостоцкого близкое окружение объясняло тяжелой болезнью, из-за которой тот не мог выходить на связь.

Также известно, что приговор Белостоцкого может быть ужесточен, так как при обыске дома задержанного была обнаружена детская порнография.

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Ранее стало известно о смерти создателя и художественного руководителя киножурнала Ералаш.

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