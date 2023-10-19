Режиссер-воин Олег Сенцов получил ранение на фронте

Украинский режиссер Олег Сенцов с марта 2022 года служит в ВСУ и защищает Украину на передовой. Вместе с побратимами он не раз попадал в тяжелые ситуации, из которых, к счастью, ему удавалось выбраться в относительной целости.
Так в начале июля Сенцов выпустил видео, которое он записал, пока ожидал эвакуации - во время выполнения боевого задания он получил контузию. Режиссер быстро поправился и вернулся на фронт. Через несколько дней он попал под артиллерийский обстрел. Тогда пострадало три его побратима, а сам кинематографист получил множественные осколочные ранения - крупные осколки вынимали из лица воина.
Сегодня Олег Сенцов сообщил на своей странице в Facebook, что вновь ранен. Обстоятельства он раскрывать не стал.
"Снова ранение, и снова не тяжелое - поймал осколок в бок", - написал защитник. В комментариях Олегу Сенцову желают скорейшего выздоровления и божьей опеки.
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