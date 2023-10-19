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Режиссер-воин Олег Сенцов получил ранение на фронте

Анна Подгорная
19 октября 2023, 20:07 обновлено 19 октября, 20:07
Бывший узник Кремля, а ныне - защитник Украины сообщил об этом самостоятельно.
Олег Сенцов
Олег Сенцов ранен на передовой / коллаж: Главред, фото: facebook.com/oleg.sentsov

Украинский режиссер Олег Сенцов с марта 2022 года служит в ВСУ и защищает Украину на передовой. Вместе с побратимами он не раз попадал в тяжелые ситуации, из которых, к счастью, ему удавалось выбраться в относительной целости.

Так в начале июля Сенцов выпустил видео, которое он записал, пока ожидал эвакуации - во время выполнения боевого задания он получил контузию. Режиссер быстро поправился и вернулся на фронт. Через несколько дней он попал под артиллерийский обстрел. Тогда пострадало три его побратима, а сам кинематографист получил множественные осколочные ранения - крупные осколки вынимали из лица воина.

Сегодня Олег Сенцов сообщил на своей странице в Facebook, что вновь ранен. Обстоятельства он раскрывать не стал.

видео дня

"Снова ранение, и снова не тяжелое - поймал осколок в бок", - написал защитник. В комментариях Олегу Сенцову желают скорейшего выздоровления и божьей опеки.

Ранее стало известно, куда Виталий Козловский ушел из Нацгвардии. Пиар-директор артиста опровергла информацию о том, что он завершил военную службу спустя три месяца после получения повестки.

Также Надя Дорофеева попрощалась с новым мужем после 4 месяцев брака. Миша Кацурин с грустью отметил, что в ближайшее время не сможет увидеть возлюбленную.

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