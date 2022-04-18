"Регина поехала кукухой": "голубь мира" Тодоренко постит сториз о дружбе Украины с Россией

Регина Тодоренко своими сториз рассчитывает помирить россию и Украину / скриншот

Регина Тодоренко, которая пожаловалась на проблемы в семье из-за политических разногласий с мужем-россиянином, решила с помощью своих сториз помирить россию, которая совершает геноцид в Украине, с Украиной.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Тодоренко запостила фото недавнего крестного хода, где украинку заставили идти вместе с россиянкой.

В телеграмм-канале "Боже, яке кончене", также появились скриншоты с "принуждением к миру" от Регины. "Регіна поїхала кукухою. Воно і зрозуміло, складно залишатися в порядку, коли тебе хейтить стільки людей", - написали на канале.

"Мир должен быть в живых цветах", - написала Тодоренко, как раз когда в сети были опубликованы фото новых кладбищ, где лежат убитые россией украинцы. Со свежими цветами на могилах.

Почему Тодоренко не говорит о войне в Украине

Регина Тодоренко родилась в Украине в городе Одесса. Была участницев Фабрики звезд и работала с Натальей Могилевской.

Долгое время вела программу Орел и решка. Вскоре переехала в Россию и вышла замуж за Влада Топалова.

С начала вторжения российских войск в Украину Тодоренко решила молчать. Она ни словам не говорит о войне и продолжает рассказывать в соцсетях о своей жизни, в то время, как ее родители в опасности живут в Одессе.

В день вторжения России в Украину 24 февраля Тодоренко устроила в своем Instagram... "разбор гардероба".

Уже 1 марта у нее в соцсетях появился "грустный" пост о "детях в подвалах", "близких подругах, попавших под расстрел" и так далее.

Ведущая программы Светская жизнь на 1+1 Катя Осадчая резко отреагировала на молчание ее коллеги, украинской ведущей Регины Тодоренко. В своем Instagram Осадчая попыталась в очередной раз достучаться до Тодоренко, и предложила ей родить второго ребенка в бомбоубежище.