"Редко отпускают": Мозговая откровенно рассказала о романтике с мужем-военным

Известная украинская продюсерка Елена Мозговая приоткрыла завесу тайны своей личной жизни в интервью программе "Наодинці з гламуром". Знаменитость рассказала о том, как поддерживает романтику в отношениях с Дэвидом Аксельродом.
Сейчас муж продюсерки продолжает защищать Украину в составе Национальной гвардии Украины. Несмотря на то, что у пары были планы записать общую песню, они разбиваются о жестокую реальность — супруги видятся очень редко.
"Мы не отказываемся от каких-то идей, но он просто сейчас реально на службе. Его не всегда и вообще очень редко отпускают. Такова наша жизнь. Мы живем в такое время, что не знаем, что будет через секунду", — поделилась Елена.
Несмотря на разлуку, пара не забывает поддерживать романтику в отношениях. Поскольку видеться они могут нечасто, супруги создают друг другу настроение с помощью подарков. Например, Дэвид Аксельрод поддержал любимую, отправив ей наушники с гравировкой ее музыкального шоу "Мій MUSIC HALL".
"Какие-то подарочки. Какие-то тайные свидания — чего-то такого нет. Честно, нет необходимости и времени на это. Поэтому мы какими-то такими мелкими штучками поддерживаем настроение друг друга", — сообщила Мозговая.
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
