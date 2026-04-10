"Редко отпускают": Мозговая откровенно рассказала о романтике с мужем-военным

Дэвид Аксельрод служит в подразделении НГУ.

https://stars.glavred.info/redko-otpuskayut-mozgovaya-otkrovenno-rasskazala-o-romantike-s-muzhem-voennym-10755608.html Ссылка скопирована

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод

Вы узнаете:

Как пара поддерживает романтику в отношениях

Известная украинская продюсерка Елена Мозговая приоткрыла завесу тайны своей личной жизни в интервью программе "Наодинці з гламуром". Знаменитость рассказала о том, как поддерживает романтику в отношениях с Дэвидом Аксельродом.

Сейчас муж продюсерки продолжает защищать Украину в составе Национальной гвардии Украины. Несмотря на то, что у пары были планы записать общую песню, они разбиваются о жестокую реальность — супруги видятся очень редко.

видео дня

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод в начале отношений

"Мы не отказываемся от каких-то идей, но он просто сейчас реально на службе. Его не всегда и вообще очень редко отпускают. Такова наша жизнь. Мы живем в такое время, что не знаем, что будет через секунду", — поделилась Елена.

Несмотря на разлуку, пара не забывает поддерживать романтику в отношениях. Поскольку видеться они могут нечасто, супруги создают друг другу настроение с помощью подарков. Например, Дэвид Аксельрод поддержал любимую, отправив ей наушники с гравировкой ее музыкального шоу "Мій MUSIC HALL".

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод воспитывают дочь

"Какие-то подарочки. Какие-то тайные свидания — чего-то такого нет. Честно, нет необходимости и времени на это. Поэтому мы какими-то такими мелкими штучками поддерживаем настроение друг друга", — сообщила Мозговая.

Елена Мозговая

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Виталий Козловский поделился сокровенным, раскрыв детали своего брака с Юлией Бакуменко. Пара официально жената уже два года, однако пышного торжества поклонники так и не увидели. Певец признался, что война полностью изменила их приоритеты.

Также турецкий актер Бурак Дениз попал в руки полиции во время масштабной полицейской облавы. Последствия для турецких звезд, попавших в поле зрения правоохранителей, могут быть плачевными — из 14 подозреваемых 11 заключены под стражу.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред