Знаменитая дочь путинистки Егоровой заявила о разводе: "Лучшее впереди"

Известная украинская телеведущая и дочь Снежаны Егоровой Стася Ровинская заявила, что разводится с мужем спустя 13 лет совместной жизни. В своем Instagram Стася заверила, что решение расстаться с режиссером Ярославом Ровинским пойдет ей только на пользу.
Дочь путинистки Егоровой сухо поблагодарила супруга за годы брака и троих совместных детей. О причинах развода она распространяться не стала.
"Мы больше не вместе. Благодарна за 13 лет в браке, троих замечательных детей и счастливые моменты. Лучшее впереди для нас обоих", — написала Ровинская.
Ярослав и Стася были знакомы со школьной скамьи и сыграли свадьбу в 2014 году. У пары родилось трое детей — Эван, Эней и Эмма. После начала полномасштабного вторжения ведущая живет за границей.
Стася Ровинская и Снежана Егорова — позиция по войне в Украине
Отношения Анастасии Ровинской с матерью окончательно разрушились на фоне политических разногласий после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Анастасия, всегда занимавшая четкую проукраинскую позицию, публично и жестко осудила Снежану Егорову за ее поддержку кремлевской агрессии и призывы к войне и приняла радикальное решение полностью оборвать с ней контакты.
Про персону: Снежана Егорова
Снежана Егорова - бывшая украинская телеведущая. Родилась в Новой Каховке.
После аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины неоднократно заявляла о том, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. Как пишет Википедия, 19 октября 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Снежана Егорова включена в санкционный список Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины.
