"Не может ходить": истощенная Онопко появилась в Каннах с помощью россиянки

Кристина Трохимчук
24 мая 2026, 16:05
Когда-то знаменитой модели пришлось воспользоваться помощью скандальной российской блогерши.
Снежана Онопко в Каннах / коллаж: Главред, скрин из видео

Украинская топ-модель Снежана Онопко, которая произвела фурор на показах мировых дизайнеров и стала одной из самых успешных манекенщиц мира, сейчас отчаянно пытается вернуть себе былую славу. Для этого она выбрала сотрудничество с талант-агентством скандальной российской блогерши Полины Ниоли, которая показала в Instagram закулисье сборов на красную дорожку в Каннах.

Снежана Онопко всегда славилась своей экстремальной худобой и тонкими чертами лица, однако сейчас знаменитость выглядит еще более нездорово, чем раньше. Пока Ниоли активно рассказывала о подготовке ко второму выходу на красную дорожку, 39-летняя модель сидела в кресле и практически не двигалась.

Снежана Онопко выглядит истощенной / скрин из видео

В то же время российская блогерша сообщила, что из-за перенесенной операции на ноге даже один выход на красную дорожку стал для знаменитой модели настоящим испытанием. Одна проходка на каблуках доставила Онопко такие болезненные ощущения, что теперь она с трудом передвигается.

"Из-за того что у нее была операция на стопе, а вчера она была на каблуках, сегодня она не может ходить, ей очень больно", — сообщила Ниоли.

Несмотря на трудности, модель все же вышла на красную дорожку в экстравагантном образе с черной помадой, которая подчеркнула изможденный вид знаменитости.

Снежана Онопко - образ на Каннском кинофестивале / скрин из видео

Снежана Онопко — где сейчас

Украинская модель Снежана Онопко сейчас сотрудничает с агентством скандальной блогерши Полины Ниоли. Благодаря пиар-стратегии россиянки, которая сейчас живет и ведет бизнес в США, знаменитость планирует вернуться в мир высокой моды, параллельно подписав контракт с модельным агентством из Нью-Йорка. Полина Ниоли обладает неоднозначной репутацией — "новая Анна Делви", как ее окрестили в сети, стала объектом разоблачающих видео как в русскоязычной, так и в западной блогерской среде.

О персоне: Снежана Онопко

Снежана Онопка - украинская супермодель. Участвовала в модных показах во всех мировых фэшн-столицах - Милане, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, снималась для популярных глянцев. Стала первой моделью украинского происхождения, которая дважды попала на обложку Vogue. Была лицом японского косметического бренда Shiseido и косметической марки Dior.

